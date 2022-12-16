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США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций - РИА Новости, 16.12.2022
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США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций - РИА Новости, 16.12.2022
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
Замминистра финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения антироссийских санкций и проконсультироваться о... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:28
2022-12-16T02:29
цены на нефть
александр новак
владимир путин
россия
сша
германия
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения антироссийских санкций и проконсультироваться о применении ценового потолка на нефть из РФ, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии."На встречах с правительственными коллегами замминистра Адейомо обсудит пути дальнейшего ужесточения наших санкций против России...", - говорится в пресс-релизе.Визит в Берлин и Брюссель запланирован на 16-19 декабря. Адейомо курирует антироссийские санкции и считается одним из основных кандидатов на освобождающееся место экономического советника президента США."В обоих пунктах Адейомо проконсультируется с союзниками о применении ценового потолка на российскую нефть", - сообщило министерство, добавив, что союзники также завершают согласование потолка цен на российские нефтепродукты.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html
https://ria.ru/20221215/ssha-1839029452.html
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цены на нефть, александр новак, владимир путин, россия, сша, германия, евросоюз
Цены на нефть, Александр Новак, Владимир Путин, Россия, США, Германия, Евросоюз
02:28 16.12.2022 (обновлено: 02:29 16.12.2022)
 
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций

Замминистра финансов США посетит ЕС, чтобы обсудить ужесточение антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения антироссийских санкций и проконсультироваться о применении ценового потолка на нефть из РФ, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.
Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
00:59
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год
"На встречах с правительственными коллегами замминистра Адейомо обсудит пути дальнейшего ужесточения наших санкций против России...", - говорится в пресс-релизе.
Визит в Берлин и Брюссель запланирован на 16-19 декабря. Адейомо курирует антироссийские санкции и считается одним из основных кандидатов на освобождающееся место экономического советника президента США.
"В обоих пунктах Адейомо проконсультируется с союзниками о применении ценового потолка на российскую нефть", - сообщило министерство, добавив, что союзники также завершают согласование потолка цен на российские нефтепродукты.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Цены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинРоссияСШАГерманияЕвросоюз
 
 
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