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РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции - РИА Новости, 16.12.2022
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РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции
РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции - РИА Новости, 16.12.2022
РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подготовил для экспортеров справочник, содержащий основные регуляторные требования к продукции в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:36
2022-12-16T11:36
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подготовил для экспортеров справочник, содержащий основные регуляторные требования к продукции в разных странах, сообщила в пятницу пресс-служба РЭЦ."РЭЦ расширяет линейку нефинансовых продуктов и запускает "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции". В нем будут отражены основные регуляторные требования к продукции в разных странах: схема сертификации, ветеринано-фитосанитарный контроль, маркировка, а также сведения о действующих в целевой стране нормативных документах с детализацией требований", - говорится в сообщении.По словам директора центра экспертной поддержки РЭЦ Миланы Мамбетовой, производители часто сталкиваются с вопросами, какие документы нужны для поставки продукции по России или за рубеж, нужно ли проводить сертификацию или регистрировать продукцию и куда обращаться за разъяснениями. "Справочник поможет ответить на эти вопросы", - добавила она.В РЭЦ отметили, что информацию о требованиях к продукции по интересующей стране уже можно скачать на сайте ведомства. Кроме того, представленный перечень продукции и стран в справочнике будет расширяться.
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россия, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
11:36 16.12.2022
 

РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подготовил для экспортеров справочник, содержащий основные регуляторные требования к продукции в разных странах, сообщила в пятницу пресс-служба РЭЦ.
"РЭЦ расширяет линейку нефинансовых продуктов и запускает "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции". В нем будут отражены основные регуляторные требования к продукции в разных странах: схема сертификации, ветеринано-фитосанитарный контроль, маркировка, а также сведения о действующих в целевой стране нормативных документах с детализацией требований", - говорится в сообщении.
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По словам директора центра экспертной поддержки РЭЦ Миланы Мамбетовой, производители часто сталкиваются с вопросами, какие документы нужны для поставки продукции по России или за рубеж, нужно ли проводить сертификацию или регистрировать продукцию и куда обращаться за разъяснениями. "Справочник поможет ответить на эти вопросы", - добавила она.
В РЭЦ отметили, что информацию о требованиях к продукции по интересующей стране уже можно скачать на сайте ведомства. Кроме того, представленный перечень продукции и стран в справочнике будет расширяться.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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