https://ria.ru/20221216/rets-1839091942.html

РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции

РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции - РИА Новости, 16.12.2022

РЭЦ запустил новый справочник по требованиям к продукции

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подготовил для экспортеров справочник, содержащий основные регуляторные требования к продукции в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:36

2022-12-16T11:36

2022-12-16T11:36

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подготовил для экспортеров справочник, содержащий основные регуляторные требования к продукции в разных странах, сообщила в пятницу пресс-служба РЭЦ."РЭЦ расширяет линейку нефинансовых продуктов и запускает "Справочник. Требования по оценке соответствия продукции". В нем будут отражены основные регуляторные требования к продукции в разных странах: схема сертификации, ветеринано-фитосанитарный контроль, маркировка, а также сведения о действующих в целевой стране нормативных документах с детализацией требований", - говорится в сообщении.По словам директора центра экспертной поддержки РЭЦ Миланы Мамбетовой, производители часто сталкиваются с вопросами, какие документы нужны для поставки продукции по России или за рубеж, нужно ли проводить сертификацию или регистрировать продукцию и куда обращаться за разъяснениями. "Справочник поможет ответить на эти вопросы", - добавила она.В РЭЦ отметили, что информацию о требованиях к продукции по интересующей стране уже можно скачать на сайте ведомства. Кроме того, представленный перечень продукции и стран в справочнике будет расширяться.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)