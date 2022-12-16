https://ria.ru/20221216/pozhary-1839309460.html

Рослесхоз высоко оценил работу по профилактике пожаров в Калужской области

Рослесхоз высоко оценил работу по профилактике пожаров в Калужской области - РИА Новости, 16.12.2022

Рослесхоз высоко оценил работу по профилактике пожаров в Калужской области

Рослесхоз высоко оценил работу по профилактике лесных пожаров в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:55

2022-12-16T20:55

2022-12-16T20:55

калужская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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КАЛУГА, 16 дек - РИА Новости. Рослесхоз высоко оценил работу по профилактике лесных пожаров в Калужской области, сообщает правительство региона. Уточняется, что руководитель департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Дмитрий Капиталинин провел совещание по итогам прохождения пожароопасного сезона и планам защиты лесов от огня в 2023 году. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа доложил о калужском опыте профилактики лесных пожаров. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря обновлению парка специализированной техники. Закупка машин и оборудования проводится в рамках национального проекта "Экология" и за счет областных средств. "Профилактические мероприятия выполняются с превышением запланированного. Например, в этом году план по контролируемому профилактическому выжиганию сухой растительности выполнен на 103%, по устройству минерализованных полос - на 131%", - подчеркнул Жипа. Правительство Калужской области информирует, что Капиталинин поблагодарил Жипу, а также всех калужан, кто обеспечивает надежную защиту общего национального богатства страны. Он вручил благодарность Рослесхоза. "Ваша работа - это пример энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы сегодня российскому обществу", - цитирует областное правительство документ.

https://ria.ru/20221212/kaluga-1838037449.html

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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)