https://ria.ru/20221216/politika-1839037774.html

ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России

ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России

ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T02:02

2022-12-16T02:02

2022-12-16T02:02

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире