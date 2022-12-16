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ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России
ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:02
2022-12-16T02:02
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
02:02 16.12.2022
 
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России

Евросоюз выразил готовность продолжать усиливать санкционную политику в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.
"ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику", - говорится в документе.
Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
00:59
Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год
 
РоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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