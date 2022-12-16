https://ria.ru/20221216/politika-1839037774.html
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России
ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:02
2022-12-16T02:02
2022-12-16T02:02
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России
Евросоюз выразил готовность продолжать усиливать санкционную политику в отношении России
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, говорится в итоговом заявлении по окончании саммита стран союза.
"ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику", - говорится в документе.
Ранее о достижении договоренности по 9-му пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.