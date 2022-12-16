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Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу - РИА Новости, 16.12.2022
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Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу - РИА Новости, 16.12.2022
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу
Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:38
2022-12-16T17:38
в мире
цар
банги
dhl
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Это первый случай в истории ЦАР, когда произошел подобный акт. Посылка шла из Ломе, большой вопрос заключается в том, чтобы понять, как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества. Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?" - сказал собеседник агентства. РИА Новости пока не располагает комментарием DHL.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html
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в мире, цар, банги, dhl, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
17:38 16.12.2022
 
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу

Полиция ЦАР выяснит, как DHL доставила посылку с бомбой главе Русского дома

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Кадр видео
Главный госпиталь Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции.
Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы.
Данные об отправителе посылки со взрывным устройством, которую получил глава Русского дома в ЦАР
17:18
Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР
"Это первый случай в истории ЦАР, когда произошел подобный акт. Посылка шла из Ломе, большой вопрос заключается в том, чтобы понять, как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества. Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?" - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием DHL.
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:12
Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР
 
В миреЦАРБангиDHLПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
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