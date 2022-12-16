https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839257717.html
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу - РИА Новости, 16.12.2022
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу
Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:38
2022-12-16T17:38
2022-12-16T17:38
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покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Это первый случай в истории ЦАР, когда произошел подобный акт. Посылка шла из Ломе, большой вопрос заключается в том, чтобы понять, как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества. Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?" - сказал собеседник агентства. РИА Новости пока не располагает комментарием DHL.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, банги, dhl, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу
Полиция ЦАР выяснит, как DHL доставила посылку с бомбой главе Русского дома