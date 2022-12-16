https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839257717.html

Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу

Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу - РИА Новости, 16.12.2022

Источник: полиция ЦАР выяснит, как главе Русского дома доставили бомбу

Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:38

2022-12-16T17:38

2022-12-16T17:38

в мире

цар

банги

dhl

покушение на главу русского дома в цар

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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Полиция ЦАР расследует, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в местной полиции. Сытый госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. "Это первый случай в истории ЦАР, когда произошел подобный акт. Посылка шла из Ломе, большой вопрос заключается в том, чтобы понять, как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества. Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?" - сказал собеседник агентства. РИА Новости пока не располагает комментарием DHL.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html

цар

банги

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, банги, dhl, покушение на главу русского дома в цар