https://ria.ru/20221216/kosovo-1839102240.html

Косовоалбанские власти задержали третьего серба

Косовоалбанские власти задержали третьего серба - РИА Новости, 16.12.2022

Косовоалбанские власти задержали третьего серба

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала еще одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича в северной Косовска... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:07

2022-12-16T12:07

в мире

сербия

косово

приштина

ми-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806278044_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_38e1c4464173b020f6a26eaee365f0f5.jpg

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала еще одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровице, передает портал Kosovo online."Задержанный живет в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях", - передает портал.Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в пятницу остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221216/kosovo-1839053569.html

https://ria.ru/20221215/serbiya-1839027929.html

сербия

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, приштина, ми-35