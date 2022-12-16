https://ria.ru/20221216/kosovo-1839102240.html
Косовоалбанские власти задержали третьего серба
Косовоалбанские власти задержали третьего серба - РИА Новости, 16.12.2022
Косовоалбанские власти задержали третьего серба
Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала еще одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича в северной Косовска... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
2022-12-16T12:07
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала еще одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровице, передает портал Kosovo online."Задержанный живет в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях", - передает портал.Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в пятницу остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221216/kosovo-1839053569.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, приштина, ми-35
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Ми-35
Косовоалбанские власти задержали третьего серба
Косовоалбанские власти задержали еще одного бывшего полицейского сербской национальности
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала еще одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровице, передает портал Kosovo online.
"Задержанный живет в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях", - передает портал.
Трайкович стал третьим задержанным Приштиной
бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию
остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в пятницу остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35
ВВС страны.