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Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022
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Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник
Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022
Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник
Присоединение самопровозглашенной республики Косово к Евросоюзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-членов ЕС не признают ее... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:08
2022-12-16T08:08
в мире
косово
брюссель
приштина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Присоединение самопровозглашенной республики Косово к Евросоюзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-членов ЕС не признают ее независимость, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.Власти Косово подписали заявление о вступлении в ЕС на торжественной церемонии в среду."Когда речь идет о заявках стран на вступление в ЕС, существует определенная процедура, которой необходимо следовать, и Косово не является исключением. Однако в данном случае существует множество различных параметров, которые институты ЕС должны принять во внимание, поскольку Косово не признано пятью странами-членами ЕС. И этот аспект усложнит процесс", - сказал источник.Блок рассмотрит заявление Приштины, но любые дальнейшие шаги в отношениях ЕС и Косово могут быть сделаны только при единогласном согласии всех стран-членов, отметил источник в ЕС."Для продвижения к следующим шагам необходимо решить проблему того, что пять государств-членов не признают Косово. Так что это может быть длительный процесс и довольно сложный… Но, безусловно, подача заявки на членство в ЕС - это очень позитивный первый шаг", - добавил источник.Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.
https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html
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в мире, косово, брюссель, приштина, евросоюз
В мире, Косово, Брюссель, Приштина, Евросоюз
08:08 16.12.2022
 
Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник

Источник сообщил, что пять стран в ЕС не признают независимость Косово

© Sputnik / Теодор Анастасиевич / Перейти в медиабанкЛюди на баррикадах в Косовска-Митровице
Люди на баррикадах в Косовска-Митровице - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Люди на баррикадах в Косовска-Митровице. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Присоединение самопровозглашенной республики Косово к Евросоюзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-членов ЕС не признают ее независимость, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
Власти Косово подписали заявление о вступлении в ЕС на торжественной церемонии в среду.
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"Когда речь идет о заявках стран на вступление в ЕС, существует определенная процедура, которой необходимо следовать, и Косово не является исключением. Однако в данном случае существует множество различных параметров, которые институты ЕС должны принять во внимание, поскольку Косово не признано пятью странами-членами ЕС. И этот аспект усложнит процесс", - сказал источник.
Блок рассмотрит заявление Приштины, но любые дальнейшие шаги в отношениях ЕС и Косово могут быть сделаны только при единогласном согласии всех стран-членов, отметил источник в ЕС.
"Для продвижения к следующим шагам необходимо решить проблему того, что пять государств-членов не признают Косово. Так что это может быть длительный процесс и довольно сложный… Но, безусловно, подача заявки на членство в ЕС - это очень позитивный первый шаг", - добавил источник.
Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.
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