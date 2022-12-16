https://ria.ru/20221216/kosovo-1839053569.html

Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник

Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник - РИА Новости, 16.12.2022

Евроинтеграция Косово будет сложной, считает источник

Присоединение самопровозглашенной республики Косово к Евросоюзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-членов ЕС не признают ее... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:08

2022-12-16T08:08

2022-12-16T08:08

в мире

косово

брюссель

приштина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Присоединение самопровозглашенной республики Косово к Евросоюзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-членов ЕС не признают ее независимость, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.Власти Косово подписали заявление о вступлении в ЕС на торжественной церемонии в среду."Когда речь идет о заявках стран на вступление в ЕС, существует определенная процедура, которой необходимо следовать, и Косово не является исключением. Однако в данном случае существует множество различных параметров, которые институты ЕС должны принять во внимание, поскольку Косово не признано пятью странами-членами ЕС. И этот аспект усложнит процесс", - сказал источник.Блок рассмотрит заявление Приштины, но любые дальнейшие шаги в отношениях ЕС и Косово могут быть сделаны только при единогласном согласии всех стран-членов, отметил источник в ЕС."Для продвижения к следующим шагам необходимо решить проблему того, что пять государств-членов не признают Косово. Так что это может быть длительный процесс и довольно сложный… Но, безусловно, подача заявки на членство в ЕС - это очень позитивный первый шаг", - добавил источник.Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html

https://ria.ru/20221215/serbiya-1839027929.html

косово

брюссель

приштина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, брюссель, приштина, евросоюз