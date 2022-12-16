https://ria.ru/20221216/konventsiya-1839283814.html
Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии
Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии - РИА Новости, 16.12.2022
Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии
Даже без принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), принижать ценность этого договора нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:48
2022-12-16T18:48
2022-12-16T18:48
в мире
геннадий гатилов
игорь кириллов
россия
женева (город)
украина
оон
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e14bb5bbfc8e20a6a91f433a9d0a3889.jpg
ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Даже без принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), принижать ценность этого договора нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Дипломат считает, что принятие юридически обязывающего протокола к конвенции с эффективным механизмом проверки стало бы прорывом в укреплении режима Конвенции. "Это в значительной мере способствовало бы повышению доверия между государствами-участниками КБТО и если не исключило, то резко сократило бы вероятность её нарушений, наподобие тех, что были выявлены на Украине", - уточнил Гатилов. Девятая конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии завершится в Женеве 16 декабря 2022 года. Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221205/ugroza-1836374216.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0d39550d919179f5f129d1839d124c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, геннадий гатилов, игорь кириллов, россия, женева (город), украина, оон, войска рхбз, министерство обороны сша
В мире, Геннадий Гатилов, Игорь Кириллов, Россия, Женева (город), Украина, ООН, Войска РХБЗ, Министерство обороны США
Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии
Постпред в Женеве Гатилов: принижать ценность Конвенции о биологическом оружии нельзя
ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Даже без принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), принижать ценность этого договора нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Даже без такого инструмента (принятие юридически обязывающего протокола - ред.) принижать ценность КБТО нельзя. Сам факт существования КБТО является серьёзным сдерживающим фактором для всех стран, способствует поддержанию международного мира и безопасности и обеспечивает необходимую основу для дальнейших шагов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - сказал он.
Дипломат считает, что принятие юридически обязывающего протокола к конвенции с эффективным механизмом проверки стало бы прорывом в укреплении режима Конвенции.
"Это в значительной мере способствовало бы повышению доверия между государствами-участниками КБТО и если не исключило, то резко сократило бы вероятность её нарушений, наподобие тех, что были выявлены на Украине", - уточнил Гатилов.
Девятая конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии завершится в Женеве 16 декабря 2022 года.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ
) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
заявлял, что на территории Украины
сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона
. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США
было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.