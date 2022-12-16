https://ria.ru/20221216/konventsiya-1839283814.html

Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии

Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии - РИА Новости, 16.12.2022

Гатилов заявил о недопустимости принижения ценности Конвенции о биооружии

Даже без принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), принижать ценность этого договора нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:48

2022-12-16T18:48

2022-12-16T18:48

в мире

геннадий гатилов

игорь кириллов

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Даже без принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), принижать ценность этого договора нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Дипломат считает, что принятие юридически обязывающего протокола к конвенции с эффективным механизмом проверки стало бы прорывом в укреплении режима Конвенции. "Это в значительной мере способствовало бы повышению доверия между государствами-участниками КБТО и если не исключило, то резко сократило бы вероятность её нарушений, наподобие тех, что были выявлены на Украине", - уточнил Гатилов. Девятая конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии завершится в Женеве 16 декабря 2022 года. Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221205/ugroza-1836374216.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, геннадий гатилов, игорь кириллов, россия, женева (город), украина, оон, войска рхбз, министерство обороны сша