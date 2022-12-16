https://ria.ru/20221216/konkurs-1839229109.html

Проекты Сургутского района Югры победили в конкурсе GPM Awards Russia 2022

Проекты Сургутского района Югры победили в конкурсе GPM Awards Russia 2022 - РИА Новости, 16.12.2022

Проекты Сургутского района Югры победили в конкурсе GPM Awards Russia 2022

Два проекта Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры победили в Национальном конкурсе профессионального проектного управления в сфере... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:28

2022-12-16T16:28

2022-12-16T16:28

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Два проекта Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры победили в Национальном конкурсе профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития GPM Awards Russia 2022, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он уточнил, что в номинации "Образование" лучшим стал проект по строительству средней общеобразовательной школы на 1100 мест с универсальной безбарьерной средой в поселке Нижнесортымский. Глава подчеркнул, что это одна из первых школ в стране, построенных по концессионному соглашению. Стоимость образовательного объекта составила порядка 1,9 миллиарда рублей. Благодаря новой школе ученики Нижнесортымского перешли на обучение в одну смену. Также в номинации "Социальные проекты" первое место район получил за реализацию проекта детского сада на 300 мест в Нижнесортымском. Объект построен полностью за счет средств частного инвестора. Благодаря появлению этого объекта ликвидировали очередность в детские сады. Детский сад отвечает всем современным требованиям: в нем есть зимний сад, специально оборудованные кабинеты для художественно-эстетического развития детей, кабинеты экспериментирования, логопедический, бассейн, тренажерный зал. Помимо этого, в здании есть музыкальный зал для проведения утренников, праздничных мероприятий, встреч, слушания музыки, прогулочные лоджии и театральная комната для развития творческих способностей детей. В 2022 году Национальный конкурс GPM Awards Russia прошел в третий раз. Его миссия – способствовать формированию в России культуры проектного управления в организациях и проектного мышления у специалистов в сфере устойчивого развития. В этом году победителями конкурса стали 13 проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии, а также IT и социальной сферах.

сургутский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, россия, ханты-мансийский автономный округ