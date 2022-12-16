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Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите - РИА Новости, 16.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221216/kitay-1839240346.html
Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите
Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите - РИА Новости, 16.12.2022
Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите
Китай и Россия активно развивают сотрудничество в космосе. Оценки сторон – в материале BRICS TV. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:53
2022-12-16T16:53
россия-китай: главное
китай
россия
космос
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия активно развивают сотрудничество в космосе. Оценки сторон – в материале BRICS TV.Китай в последние годы по праву может называться одним из лидеров в области освоения космоса. Страна уже несколько лет лидирует в мире по числу космических запусков. Также власти страны неоднократно заявляли, что открыты к международному сотрудничеству в космосе. И один из старейших партнеров Китая в этой сфере – Россия. В 2030-х стороны планируют совместно реализовать проект строительства на Луне международной станции.Глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь: "Начали согласовывать лунные исследования уже давно. Луна - спутник Земли, к которому все человечество проявляет интерес. Путем долгих согласований, Китай и Россия заключили меморандум. Российские коллеги были нашим примером в научной работе, мы поддерживали друг друга, учились друг у друга - наше сотрудничество имеет широкие перспективы. Для этого и спланировано множество ценных научно-исследовательских проектов. Один из них - Международная научная лунная станция. И, конечно, в области коммуникаций - навигация дистанционного зондирования, и в прочих направлениях мы также будем находить все новые и новые точки пересечения".У дружбы Китая и России в космосе давняя история. Еще в 1956 и 1957 годах отец китайской космонавтики Цянь Сюэсэнь приезжал в Советский Союз, чтобы посетить Центр управления полетами и заводы, где производились ракеты-носители. Стороны обменивались технологиями и опытом и по ракетным двигателям.Член Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Игорь Морозов: "И я полагаю, что в остальном в том, что я видел, просто наши китайские партнеры сделали все новшества современной, той станции, которую мы бы хотели посетить и которая была бы общей площадкой для совместных экспериментов. Экспериментов по работе с дальним космосом, по исследованию Луны, по проведению совместных проектов, связанных с освоением Марса. И вот те программы освоения дальнего космоса, которыми должно заниматься государство, как раз и является той основой нашего взаимодействия с нашими китайскими друзьями, которые мы видим для себя".По мнению Морозова, в будущем Китай и Россия могут открыть еще больше возможностей для сотрудничества в космосе – на равноправных и взаимовыгодных началах.
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китай, россия, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Космос
16:53 16.12.2022
 

Китай и Россия откроют больше возможностей для совместной работы на орбите

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия активно развивают сотрудничество в космосе. Оценки сторон – в материале BRICS TV.
Китай в последние годы по праву может называться одним из лидеров в области освоения космоса. Страна уже несколько лет лидирует в мире по числу космических запусков. Также власти страны неоднократно заявляли, что открыты к международному сотрудничеству в космосе. И один из старейших партнеров Китая в этой сфере – Россия. В 2030-х стороны планируют совместно реализовать проект строительства на Луне международной станции.
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Глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь: "Начали согласовывать лунные исследования уже давно. Луна - спутник Земли, к которому все человечество проявляет интерес. Путем долгих согласований, Китай и Россия заключили меморандум. Российские коллеги были нашим примером в научной работе, мы поддерживали друг друга, учились друг у друга - наше сотрудничество имеет широкие перспективы. Для этого и спланировано множество ценных научно-исследовательских проектов. Один из них - Международная научная лунная станция. И, конечно, в области коммуникаций - навигация дистанционного зондирования, и в прочих направлениях мы также будем находить все новые и новые точки пересечения".
У дружбы Китая и России в космосе давняя история. Еще в 1956 и 1957 годах отец китайской космонавтики Цянь Сюэсэнь приезжал в Советский Союз, чтобы посетить Центр управления полетами и заводы, где производились ракеты-носители. Стороны обменивались технологиями и опытом и по ракетным двигателям.
© Фото : Public domainЦянь Сюэсэнь
Цянь Сюэсэнь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Public domain
Цянь Сюэсэнь
Член Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Игорь Морозов: "И я полагаю, что в остальном в том, что я видел, просто наши китайские партнеры сделали все новшества современной, той станции, которую мы бы хотели посетить и которая была бы общей площадкой для совместных экспериментов. Экспериментов по работе с дальним космосом, по исследованию Луны, по проведению совместных проектов, связанных с освоением Марса. И вот те программы освоения дальнего космоса, которыми должно заниматься государство, как раз и является той основой нашего взаимодействия с нашими китайскими друзьями, которые мы видим для себя".
По мнению Морозова, в будущем Китай и Россия могут открыть еще больше возможностей для сотрудничества в космосе – на равноправных и взаимовыгодных началах.
 
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