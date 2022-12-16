07:18 16.12.2022 (обновлено: 09:44 16.12.2022)
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек
Число жертв ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми, в больнице скончался пострадавший
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкПеревернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании "Амур минералс", в Хабаровском крае
Перевернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании "Амур минералс", в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми человек.
"Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в столицу региона перевозят тех пациентов, чье состояние ближе к удовлетворительному. Там проведут более точную диагностику, КТ, пациентов осмотрят узкие специалисты.
Авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением, машина съехала в кювет и завалилась на бок. В автобусе находились 30 человек.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
14 декабря, 12:24Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 25