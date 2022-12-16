https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839049683.html

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек - РИА Новости, 16.12.2022

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек

Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:18

2022-12-16T07:18

2022-12-16T09:44

происшествия

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми человек.Она уточнила, что в столицу региона перевозят тех пациентов, чье состояние ближе к удовлетворительному. Там проведут более точную диагностику, КТ, пациентов осмотрят узкие специалисты.В Троицкой ЦРБ провели операции троим пострадавшим, девятнадцать человек перевезли в Хабаровск двумя вертолетами санитарной авиации Ми-8.Авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением, машина съехала в кювет и завалилась на бок. В автобусе находились 30 человек.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838553788.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, хабаровск