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Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек - РИА Новости, 16.12.2022
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Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек - РИА Новости, 16.12.2022
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек
Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:18
2022-12-16T09:44
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми человек.Она уточнила, что в столицу региона перевозят тех пациентов, чье состояние ближе к удовлетворительному. Там проведут более точную диагностику, КТ, пациентов осмотрят узкие специалисты.В Троицкой ЦРБ провели операции троим пострадавшим, девятнадцать человек перевезли в Хабаровск двумя вертолетами санитарной авиации Ми-8.Авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением, машина съехала в кювет и завалилась на бок. В автобусе находились 30 человек.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск
07:18 16.12.2022 (обновлено: 09:44 16.12.2022)
 
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек

Число жертв ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми, в больнице скончался пострадавший

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкПеревернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании "Амур минералс", в Хабаровском крае
Перевернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании Амур минералс, в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Перевернувшийся автобус, который перевозил вахтовиков компании "Амур минералс", в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Еще один пострадавший в ДТП в Хабаровском крае скончался в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми человек.

"Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в столицу региона перевозят тех пациентов, чье состояние ближе к удовлетворительному. Там проведут более точную диагностику, КТ, пациентов осмотрят узкие специалисты.
В Троицкой ЦРБ провели операции троим пострадавшим, девятнадцать человек перевезли в Хабаровск двумя вертолетами санитарной авиации Ми-8.
Авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением, машина съехала в кювет и завалилась на бок. В автобусе находились 30 человек.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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