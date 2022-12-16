https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839048221.html

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.12.2022

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

Трех пострадавших в ДТП в Хабаровском крае, находящихся в тяжелом состоянии, в течение двух часов доставят в Хабаровск, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T06:28

2022-12-16T06:28

2022-12-16T06:31

происшествия

юрий бойченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Трех пострадавших в ДТП в Хабаровском крае, находящихся в тяжелом состоянии, в течение двух часов доставят в Хабаровск, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет и упал на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем."Три человека находятся в тяжелом состоянии и трое - средней степени тяжести. Эвакуацию пострадавших планируем осуществить в течение двух часов в Хабаровск, развернуты операционные и койки в 1-й и 2-й краевых больницах. У нас борт будет приземляться в районе ККБ№1", - рассказал Бойченко журналистам.Ранее представитель Троицкой центральной районной больницы рассказал РИА Новости, что троих тяжелых пострадавших готовятся перевезти в КГБУЗ "Краевую Клиническую Больницу" имени профессора О.В. Владимирцева (ККБ №2).Он напомнил, что об аварии стало известно в 6.30 утра местного времени, а уже в 6.45 первая бригада скорой медпомощи Троицкой ЦРБ была на месте ДТП. Всего на место происшествия было привлечено семь бригад СМП, рассказал министр. Была развернута срочная эвакуация пострадавших в больницу Троицкого."Сил и средств достаточно. На 9.30 (2.30 мск) вылетел первый борт МЧС со специалистами медицины катастроф, бригада анестезиологов-реаниматологов была усилена нейрохирургом и травматологом из ККБ №2. Второй борт вылетел, тоже Ми-8, летит также с усиленной бригадой, плюс по заявке Троицкой ЦРБ везут препараты крови и кровезаменители. Есть пострадавшие с серьезной кровопотерей", - заключил министр.На месте ДТП работают все соответствующие службы, выясняются причины аварии.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838553788.html

https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html

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происшествия, юрий бойченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш