https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839040964.html

Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае выросло до 23 человек

Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае выросло до 23 человек - РИА Новости, 16.12.2022

Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае выросло до 23 человек

Число пострадавших вахтовиков в ДТП в Хабаровском крае на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в Нанайской районе выросло до 23 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:32

2022-12-16T03:32

2022-12-16T03:32

происшествия

нанайский район

хабаровский край

хабаровск

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Число пострадавших вахтовиков в ДТП в Хабаровском крае на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре в Нанайской районе выросло до 23 человек, сообщили РИА Новости в Троицкой центральной районной больнице.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков, еще 17 госпитализированы. Как уточняет надзорное ведомство, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок."У нас находятся 23 пострадавших в аварии, троих тяжелых пострадавших готовятся перевезти в КГБУЗ "Краевую Клиническую Больницу" имени профессора О.В. Владимирцева (ККБ №2)", - рассказал представитель районной больницы.Прокуратура Нанайского района проводит проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится автобус, правил перевозки пассажиров. Как сообщает краевой главк МЧС, на месте работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. В готовности к вылету борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России."Амур минералс" (входит в Группу РМК) - оператор разработки Малмыжского медного месторождения. Расположено в 274 километрах от Хабаровска на границе Амурского и Нанайского районов Хабаровского края.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html

https://ria.ru/20221215/dtp-1838772698.html

нанайский район

хабаровский край

хабаровск

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происшествия, нанайский район, хабаровский край, хабаровск, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш