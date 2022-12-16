https://ria.ru/20221216/frantsiya-1839249377.html

Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента

Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента - РИА Новости, 16.12.2022

Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента

Рекламщик Мишель-Анж Флори, который был оправдан кассационным судом после того, как годом ранее был приговорен к штрафу за изображение президента Франции... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:20

2022-12-16T17:20

2022-12-16T17:20

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Рекламщик Мишель-Анж Флори, который был оправдан кассационным судом после того, как годом ранее был приговорен к штрафу за изображение президента Франции Эммануэля Макрона в виде Гитлера, подал жалобу на президента, сообщил он радиостанции France bleu. "Нельзя безнаказанно затыкать рот гражданам. Президенту все сходит с рук, он ни за что не платит. Его представляет прокурор. Он подал жалобу, и юридическая машина заработала. Сообщение, которое я хочу передать, подавая жалобу, это то, что всегда стоит бороться", - заявил Флори. Он отметил, что продолжит свою работу карикатуриста, и в подтверждение своих слов на въезде в Тулон в пятницу разместил новый щит, изображающий Макрона в форме Гитлера. В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил бывшего рекламщика, 62-летнего Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики. Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора. В среду кассационный суд Франции отменил приговор, сославшись на то, что "допустимые лимиты свободы самовыражения" не были нарушены.

https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838585021.html

https://ria.ru/20220425/makron-1785247654.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, тулон, франция