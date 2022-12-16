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Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ - РИА Новости, 16.12.2022
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Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ
Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ - РИА Новости, 16.12.2022
Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ
Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.12.2022
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москва
петр бирюков
сколково
зарядье
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве. Всего в эксплуатации находятся порядка 3 тысяч километров таких кабельных линий, они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", парка "Зарядье", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Он отметил, что внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ является перспективным направлением энергетики. В отличие от напряжения 10 кВ оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения."В будущем развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", – пояснил Бирюков.Отмечается, что до конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро "Коммунарка" Коммунарской линии.
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москва, петр бирюков, сколково, зарядье, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сколково, Зарядье, Городское хозяйство Москвы
11:01 16.12.2022
 

Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве. Всего в эксплуатации находятся порядка 3 тысяч километров таких кабельных линий, они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", парка "Зарядье", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Он отметил, что внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ является перспективным направлением энергетики. В отличие от напряжения 10 кВ оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения.
"В будущем развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", – пояснил Бирюков.
Отмечается, что до конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро "Коммунарка" Коммунарской линии.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСколковоЗарядьеГородское хозяйство Москвы
 
 
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