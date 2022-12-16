Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве. Всего в эксплуатации находятся порядка 3 тысяч километров таких кабельных линий, они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", парка "Зарядье", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ является перспективным направлением энергетики. В отличие от напряжения 10 кВ оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения.
"В будущем развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", – пояснил Бирюков.
Отмечается, что до конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро "Коммунарка" Коммунарской линии.