https://ria.ru/20221216/energetiki-1839083987.html

Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ

Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ - РИА Новости, 16.12.2022

Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ

Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:01

2022-12-16T11:01

2022-12-16T11:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

сколково

зарядье

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве. Всего в эксплуатации находятся порядка 3 тысяч километров таких кабельных линий, они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", парка "Зарядье", ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов", - цитируются в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Он отметил, что внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ является перспективным направлением энергетики. В отличие от напряжения 10 кВ оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения."В будущем развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы", – пояснил Бирюков.Отмечается, что до конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро "Коммунарка" Коммунарской линии.

https://realty.ria.ru/20221215/moek-1838962167.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, сколково, зарядье, городское хозяйство москвы