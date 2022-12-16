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В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022

В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 211 случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:16

2022-12-16T11:16

2022-12-16T11:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 211 случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 211, госпитализировано 30 человек, выздоровело 138 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 209 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838813897.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, россия