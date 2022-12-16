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В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022
В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 211 случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:16
2022-12-16T11:16
2022-12-16T11:16
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 211 случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 211, госпитализировано 30 человек, выздоровело 138 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 209 новых случаев COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Россия
В Подмосковье за сутки выявили более 200 новых случаев COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 211 новых случаев COVID-19, госпитализировали 30 человек