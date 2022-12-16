https://ria.ru/20221216/aviakompanii-1839106202.html

Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации

Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации - РИА Новости, 16.12.2022

Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации

Рейсы IFly из Москвы в Египет продолжают задерживаться и отменяться, вчера более тысячи туристов не смогли вылететь и примерно столько же застряли на курортах,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:25

2022-12-16T12:25

2022-12-16T12:25

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рейсы IFly из Москвы в Египет продолжают задерживаться и отменяться, вчера более тысячи туристов не смогли вылететь и примерно столько же застряли на курортах, авиакомпания рассчитывает решить проблемы сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."После введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиакомпаний, IFly немедленно уведомила Росавиацию и начала проработку альтернативных маршрутов, – пояснили в пресс-службе корреспонденту РИА Новости. – С учетом введенных ограничений на пролеты со стороны ряда государств, о которых Росавиация своевременно получала информацию, был найден единственный возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии".В IFly подчеркнули, что от авиационных властей всех стран по маршруту следования были получены необходимые для пролета разрешения.12 декабря перевозчик обратился в Росавиацию за разрешением. На тот момент от ФАВТ не было требований о предоставлении каких-либо дополнительных документов. 14 декабря, как сообщили в IFly, в Главный центр управления полетами подали документы и они были одобрены, а затем отклонены без объяснения причины.В авиакомпании уточнили, что в связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по новым маршрутам, задержанные 15 декабря рейсы переносятся на 16-е.Но у туристов нет никакой информации. "TEZ Tour молчит, турагент говорит – ничего не знаем, ждем сообщений туроператора", – говорит Саша Соленая, которая со вчерашнего дня ожидает вылета. Она продолжает: "Сейчас все нормально, ужас был вчера, когда весь день сидишь в неопределенности. Отменили бы уже сразу. Интересно, что с сегодняшними людьми, там тоже три рейса". В TEZ Tour пока не ответили на запрос РИА Новости о туристах и дальнейших планах.

https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, tez tour, египет, шарм-эш-шейх, хургада, отдых на море