Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221216/aviakompanii-1839106202.html
Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации
Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации - РИА Новости, 16.12.2022
Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации
Рейсы IFly из Москвы в Египет продолжают задерживаться и отменяться, вчера более тысячи туристов не смогли вылететь и примерно столько же застряли на курортах,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:25
2022-12-16T12:25
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ifly
tez tour
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838983990_0:208:3269:2047_1920x0_80_0_0_2adeba842e86b246080ada356a9fdad5.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рейсы IFly из Москвы в Египет продолжают задерживаться и отменяться, вчера более тысячи туристов не смогли вылететь и примерно столько же застряли на курортах, авиакомпания рассчитывает решить проблемы сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."После введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиакомпаний, IFly немедленно уведомила Росавиацию и начала проработку альтернативных маршрутов, – пояснили в пресс-службе корреспонденту РИА Новости. – С учетом введенных ограничений на пролеты со стороны ряда государств, о которых Росавиация своевременно получала информацию, был найден единственный возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии".В IFly подчеркнули, что от авиационных властей всех стран по маршруту следования были получены необходимые для пролета разрешения.12 декабря перевозчик обратился в Росавиацию за разрешением. На тот момент от ФАВТ не было требований о предоставлении каких-либо дополнительных документов. 14 декабря, как сообщили в IFly, в Главный центр управления полетами подали документы и они были одобрены, а затем отклонены без объяснения причины.В авиакомпании уточнили, что в связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по новым маршрутам, задержанные 15 декабря рейсы переносятся на 16-е.Но у туристов нет никакой информации. "TEZ Tour молчит, турагент говорит – ничего не знаем, ждем сообщений туроператора", – говорит Саша Соленая, которая со вчерашнего дня ожидает вылета. Она продолжает: "Сейчас все нормально, ужас был вчера, когда весь день сидишь в неопределенности. Отменили бы уже сразу. Интересно, что с сегодняшними людьми, там тоже три рейса". В TEZ Tour пока не ответили на запрос РИА Новости о туристах и дальнейших планах.
https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html
https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838983990_540:0:3269:2047_1920x0_80_0_0_33186ccd3eae84f3924efb4552b1646a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, tez tour, египет, шарм-эш-шейх, хургада, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Tez Tour, Египет, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Отдых на море
12:25 16.12.2022
 
Авиакомпания IFly ответила на телеграмму Росавиации

Авиакомпания IFly рассказала, как пытается решить проблемы с закрытым небом над Иорданией

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рейсы IFly из Москвы в Египет продолжают задерживаться и отменяться, вчера более тысячи туристов не смогли вылететь и примерно столько же застряли на курортах, авиакомпания рассчитывает решить проблемы сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"После введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиакомпаний, IFly немедленно уведомила Росавиацию и начала проработку альтернативных маршрутов, – пояснили в пресс-службе корреспонденту РИА Новости. – С учетом введенных ограничений на пролеты со стороны ряда государств, о которых Росавиация своевременно получала информацию, был найден единственный возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии".
В IFly подчеркнули, что от авиационных властей всех стран по маршруту следования были получены необходимые для пролета разрешения.
12 декабря перевозчик обратился в Росавиацию за разрешением. На тот момент от ФАВТ не было требований о предоставлении каких-либо дополнительных документов. 14 декабря, как сообщили в IFly, в Главный центр управления полетами подали документы и они были одобрены, а затем отклонены без объяснения причины.
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:32Туризм
Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию
В авиакомпании уточнили, что в связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по новым маршрутам, задержанные 15 декабря рейсы переносятся на 16-е.
Но у туристов нет никакой информации. "TEZ Tour молчит, турагент говорит – ничего не знаем, ждем сообщений туроператора", – говорит Саша Соленая, которая со вчерашнего дня ожидает вылета. Она продолжает: "Сейчас все нормально, ужас был вчера, когда весь день сидишь в неопределенности. Отменили бы уже сразу. Интересно, что с сегодняшними людьми, там тоже три рейса".
В TEZ Tour пока не ответили на запрос РИА Новости о туристах и дальнейших планах.
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
08:00Туризм
В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)iFlyTez TourЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала