https://ria.ru/20221216/aksenov-1839070807.html

Аксенов назвал новую резолюцию ООН по Крыму филькиной грамотой

Аксенов назвал новую резолюцию ООН по Крыму филькиной грамотой - РИА Новости, 16.12.2022

Аксенов назвал новую резолюцию ООН по Крыму филькиной грамотой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал филькиной грамотой, лицемерным и позорным решением новую резолюцию ООН о правах человека на полуострове. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:58

2022-12-16T09:58

2022-12-16T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал филькиной грамотой, лицемерным и позорным решением новую резолюцию ООН о правах человека на полуострове.Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия."За эту филькину грамоту проголосовали 82 страны. Лицемерное и позорное решение. Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.По его словам, крымчане не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, а также теракты и диверсии."Подобные решения шаг за шагом разрушают остатки авторитета Организации объединенных наций, что, видимо, и является целью США и их сателлитов", - подчеркнул Аксенов.По его мнению, то, что представители 80 стран при голосовании воздержись, а 13 высказались против, говорит о том, что значительная часть человечества не желает плясать под "дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию".

https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

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в мире, сергей аксенов (политик), киев, россия, оон, генеральная ассамблея оон, республика крым