11:34 16.12.2022 (обновлено: 11:45 30.12.2022)
"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году
МОСКВА, 16 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям.
Вылет рейса SU/FV 6763 из Санкт-Петербурга в 13:00, прилет в Тобольск в 18:25. Вылет обратного рейса SU/FV 6764 в 19:25, прилет в 20:55. Время указано местное для каждого аэропорта.
"Россия" приглашает воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании из Санкт-Петербурга в Тобольск и познакомиться с богатством духовного, культурного и исторического наследия нашей страны.
Полеты из Санкт-Петербурга начались с летнего расписания 2022 года в рамках развития межрегионального авиасообщения. Рейсы в аэропорт Ремезов открывают новые возможности для местных жителей и содействуют развитию туристического потенциала города.
Авиакомпания "Россия" на воздушной линии Санкт-Петербург – Тобольск будет эксплуатировать отечественные Суперджет 100, представленные в моноклассной компоновке – 100 мест по тарифу Эконом.
Рейс Санкт-Петербург – Тобольск входит в перечень субсидируемых согласно Постановлению Правительства РФ № 1242 от 25.12.2013. Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым маршрутам является одной из ключевых задач "России". Расширение программы субсидируемых рейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечит доступность направления для широкого круга пассажиров.
Присвоение воздушным судам имен великих городов страны - уникальный проект "России". В парке авиакомпании эксплуатируется лайнер Суперджет 100 "Тобольск", названный в честь сибирского города с многовековой историей, что содействует его имиджевому продвижению.
Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"
Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Вылет рейса SU/FV 6763 из Санкт-Петербурга в 13:00, прилет в Тобольск в 18:25. Вылет обратного рейса SU/FV 6764 в 19:25, прилет в 20:55. Время указано местное для каждого аэропорта.
"Россия" приглашает воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании из Санкт-Петербурга в Тобольск и познакомиться с богатством духовного, культурного и исторического наследия нашей страны.
Полеты из Санкт-Петербурга начались с летнего расписания 2022 года в рамках развития межрегионального авиасообщения. Рейсы в аэропорт Ремезов открывают новые возможности для местных жителей и содействуют развитию туристического потенциала города.
Авиакомпания "Россия" на воздушной линии Санкт-Петербург – Тобольск будет эксплуатировать отечественные Суперджет 100, представленные в моноклассной компоновке – 100 мест по тарифу Эконом.
Рейс Санкт-Петербург – Тобольск входит в перечень субсидируемых согласно Постановлению Правительства РФ № 1242 от 25.12.2013. Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым маршрутам является одной из ключевых задач "России". Расширение программы субсидируемых рейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечит доступность направления для широкого круга пассажиров.
Присвоение воздушным судам имен великих городов страны - уникальный проект "России". В парке авиакомпании эксплуатируется лайнер Суперджет 100 "Тобольск", названный в честь сибирского города с многовековой историей, что содействует его имиджевому продвижению.
Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"
Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
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