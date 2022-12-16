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"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
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"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году
"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году
Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-16T11:34
2022-12-30T11:45
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям.Вылет рейса SU/FV 6763 из Санкт-Петербурга в 13:00, прилет в Тобольск в 18:25. Вылет обратного рейса SU/FV 6764 в 19:25, прилет в 20:55. Время указано местное для каждого аэропорта. "Россия" приглашает воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании из Санкт-Петербурга в Тобольск и познакомиться с богатством духовного, культурного и исторического наследия нашей страны.Полеты из Санкт-Петербурга начались с летнего расписания 2022 года в рамках развития межрегионального авиасообщения. Рейсы в аэропорт Ремезов открывают новые возможности для местных жителей и содействуют развитию туристического потенциала города.Авиакомпания "Россия" на воздушной линии Санкт-Петербург – Тобольск будет эксплуатировать отечественные Суперджет 100, представленные в моноклассной компоновке – 100 мест по тарифу Эконом.Рейс Санкт-Петербург – Тобольск входит в перечень субсидируемых согласно Постановлению Правительства РФ № 1242 от 25.12.2013. Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым маршрутам является одной из ключевых задач "России". Расширение программы субсидируемых рейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечит доступность направления для широкого круга пассажиров.Присвоение воздушным судам имен великих городов страны - уникальный проект "России". В парке авиакомпании эксплуатируется лайнер Суперджет 100 "Тобольск", названный в честь сибирского города с многовековой историей, что содействует его имиджевому продвижению.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
Пресс-релизы
11:34 16.12.2022 (обновлено: 11:45 30.12.2022)

"Россия" будет выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году

© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Вылет рейса SU/FV 6763 из Санкт-Петербурга в 13:00, прилет в Тобольск в 18:25. Вылет обратного рейса SU/FV 6764 в 19:25, прилет в 20:55. Время указано местное для каждого аэропорта.

"Россия" приглашает воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании из Санкт-Петербурга в Тобольск и познакомиться с богатством духовного, культурного и исторического наследия нашей страны.

Полеты из Санкт-Петербурга начались с летнего расписания 2022 года в рамках развития межрегионального авиасообщения. Рейсы в аэропорт Ремезов открывают новые возможности для местных жителей и содействуют развитию туристического потенциала города.

Авиакомпания "Россия" на воздушной линии Санкт-Петербург – Тобольск будет эксплуатировать отечественные Суперджет 100, представленные в моноклассной компоновке – 100 мест по тарифу Эконом.

Рейс Санкт-Петербург – Тобольск входит в перечень субсидируемых согласно Постановлению Правительства РФ № 1242 от 25.12.2013. Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым маршрутам является одной из ключевых задач "России". Расширение программы субсидируемых рейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечит доступность направления для широкого круга пассажиров.

Присвоение воздушным судам имен великих городов страны - уникальный проект "России". В парке авиакомпании эксплуатируется лайнер Суперджет 100 "Тобольск", названный в честь сибирского города с многовековой историей, что содействует его имиджевому продвижению.

Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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