https://ria.ru/20221215/zimovki-1838654639.html

Стало известно, в каких странах зимуют россияне

Стало известно, в каких странах зимуют россияне - РИА Новости, 15.12.2022

Стало известно, в каких странах зимуют россияне

Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87 процентов по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:27

2022-12-15T03:27

2022-12-15T03:29

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туризм

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таиланд

турция

израиль

вьетнам

армения

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает "Яндекс Путешествия".По данным экспертов, это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений и удаленной работе большего числа специалистов.Аналитики сервиса изучили показатели по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой россияне. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.Самыми популярными странами для зимовок 2022-2023 у российских пользователей стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия. В десятку также вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для зимовки наиболее востребованы Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в четыре раза. Также значительно увеличилось число длительных путешествий в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.В среднем пользователи Яндекс Путешествий собираются зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца до вылета. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре. Самые длительные поездки занимают больше трех месяцев. Для таких планов россияне чаще выбирают Индию, Вьетнам, США, Аргентину и Израиль.

https://ria.ru/20221021/tailand-1825778918.html

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турция

израиль

вьетнам

армения

индонезия

шри-ланка

оаэ

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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