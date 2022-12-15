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Стало известно, в каких странах зимуют россияне - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
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Стало известно, в каких странах зимуют россияне
Стало известно, в каких странах зимуют россияне - РИА Новости, 15.12.2022
Стало известно, в каких странах зимуют россияне
Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87 процентов по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:27
2022-12-15T03:29
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
турция
израиль
вьетнам
армения
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает "Яндекс Путешествия".По данным экспертов, это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений и удаленной работе большего числа специалистов.Аналитики сервиса изучили показатели по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой россияне. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.Самыми популярными странами для зимовок 2022-2023 у российских пользователей стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия. В десятку также вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для зимовки наиболее востребованы Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в четыре раза. Также значительно увеличилось число длительных путешествий в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.В среднем пользователи Яндекс Путешествий собираются зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца до вылета. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре. Самые длительные поездки занимают больше трех месяцев. Для таких планов россияне чаще выбирают Индию, Вьетнам, США, Аргентину и Израиль.
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турция
израиль
вьетнам
армения
индонезия
шри-ланка
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туризм, новости - туризм, таиланд, турция, израиль, вьетнам, армения, индонезия, шри-ланка, оаэ, индия, азербайджан, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, Израиль, Вьетнам, Армения, Индонезия, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия, Азербайджан, куда можно лететь, Отдых на море
03:27 15.12.2022 (обновлено: 03:29 15.12.2022)
 
Стало известно, в каких странах зимуют россияне

Яндекс Путешествия: россияне едут на зимовки так же активно, как и до пандемии

© Depositphotos.com / KukotaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / Kukota
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает "Яндекс Путешествия".
По данным экспертов, это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений и удаленной работе большего числа специалистов.
Аналитики сервиса изучили показатели по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой россияне. Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.
Самыми популярными странами для зимовок 2022-2023 у российских пользователей стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия. В десятку также вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Среди городов для зимовки наиболее востребованы Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул.
Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в четыре раза. Также значительно увеличилось число длительных путешествий в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.
В среднем пользователи Яндекс Путешествий собираются зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца до вылета. В Индонезию и Таиланд они едут обычно на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре. Самые длительные поездки занимают больше трех месяцев. Для таких планов россияне чаще выбирают Индию, Вьетнам, США, Аргентину и Израиль.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландТурцияИзраильВьетнамАрменияИндонезияШри-ЛанкаОАЭИндияАзербайджанкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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