https://ria.ru/20221215/vizy-1838776600.html
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году - РИА Новости, 15.12.2022
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году
Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:00
2022-12-15T09:00
2022-12-15T09:05
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_14e2aa7c415fbf0f9c9f2387c56b4acc.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Насколько я знаю, консультации будут еще продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов. Речь идет об условиях пребывания сотрудников дипмиссий и о визовых вопросах", - сказал Иванов.Консультации РФ-США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли ранее в Стамбуле. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресс наблюдался по второстепенным вопросам, но по теме виз и ротации персонала дипмиссий подвижек нет.
https://ria.ru/20221215/patriot-1838689553.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_4aca191fa1fd79f5863cafa170758996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:00 15.12.2022 (обновлено: 09:05 15.12.2022)
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году
МИД: консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году