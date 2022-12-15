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Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году - РИА Новости, 15.12.2022
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Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году - РИА Новости, 15.12.2022
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году
Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:00
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россия
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Насколько я знаю, консультации будут еще продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов. Речь идет об условиях пребывания сотрудников дипмиссий и о визовых вопросах", - сказал Иванов.Консультации РФ-США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли ранее в Стамбуле. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресс наблюдался по второстепенным вопросам, но по теме виз и ротации персонала дипмиссий подвижек нет.
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:00 15.12.2022 (обновлено: 09:05 15.12.2022)
 
Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году

МИД: консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Насколько я знаю, консультации будут еще продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов. Речь идет об условиях пребывания сотрудников дипмиссий и о визовых вопросах", - сказал Иванов.
Консультации РФ-США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли ранее в Стамбуле. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресс наблюдался по второстепенным вопросам, но по теме виз и ротации персонала дипмиссий подвижек нет.
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