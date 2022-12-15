https://ria.ru/20221215/vizy-1838776600.html

Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году

Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году - РИА Новости, 15.12.2022

Консультации России и США по визовым вопросам продолжатся в следующем году

Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:00

2022-12-15T09:00

2022-12-15T09:05

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в следующем году, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Насколько я знаю, консультации будут еще продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов. Речь идет об условиях пребывания сотрудников дипмиссий и о визовых вопросах", - сказал Иванов.Консультации РФ-США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли ранее в Стамбуле. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресс наблюдался по второстепенным вопросам, но по теме виз и ротации персонала дипмиссий подвижек нет.

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россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)