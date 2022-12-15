https://ria.ru/20221215/ulitsy-1838979432.html

В Одесской области переименовали улицы, носящие имена русских писателей

В Одесской области переименовали улицы, носящие имена русских писателей - РИА Новости, 15.12.2022

В Одесской области переименовали улицы, носящие имена русских писателей

Власти Черноморска Одесской области Украины решили переименовать в трех селах улицы, носящие имена русских и советских поэтов и писателей, пишет местное издание РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:22

2022-12-15T18:22

2022-12-15T18:22

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Черноморска Одесской области Украины решили переименовать в трех селах улицы, носящие имена русских и советских поэтов и писателей, пишет местное издание "Думская".По информации издания, в частности, в селе Александровка исчезнут улица и переулок Пушкина. Их переименуют в улицу и переулок Защитников Украины. Улицу и переулок имени космонавта Юрия Гагарина переименуют в улицу имени украинского космонавта Леонида Каденюка. Улицу русского писателя Льва Толстого - в Греческую, улицу Владимира Маяковского – в Европейскую."В Малодолинском улица и переулок Шмидта станут Культурными. В Бурлачьей Балке улица Есенина станет улицей Портовой. Замена табличек на улицах будет проводится за счет местных общин и уже после окончания военного положения", - пишет издание.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837711483.html

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в мире, украина, одесская область