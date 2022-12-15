https://ria.ru/20221215/toplivo-1838767136.html

Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара

Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара - РИА Новости, 15.12.2022

Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара

Нефтезавод в Ангарске, где произошел пожар, продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:22

2022-12-15T07:22

2022-12-15T07:22

происшествия

ангарск

иркутская область

ангарская нефтехимическая компания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834552700_0:12:954:549_1920x0_80_0_0_aee065ecf350212323e654bf79238fde.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Нефтезавод в Ангарске, где произошел пожар, продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану, сообщил РИА Новости представитель "Ангарской нефтехимической компании".На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что открытое горение ликвидировано. Информацию о ликвидации возгорания на технологической установке АНХК подтвердили в компании. Также на предприятии сообщили, что в результате пожара пострадали четыре работника, один из них доставлен в медицинское учреждение. Два человека погибли."Семьям погибших предприятие окажет всю необходимую помощь. На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося", - отметил представитель АНХК.

https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html

ангарск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ангарск, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)