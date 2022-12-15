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Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара
Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара - РИА Новости, 15.12.2022
Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара
Нефтезавод в Ангарске, где произошел пожар, продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:22
2022-12-15T07:22
2022-12-15T07:22
происшествия
ангарск
иркутская область
ангарская нефтехимическая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Нефтезавод в Ангарске, где произошел пожар, продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану, сообщил РИА Новости представитель "Ангарской нефтехимической компании".На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что открытое горение ликвидировано. Информацию о ликвидации возгорания на технологической установке АНХК подтвердили в компании. Также на предприятии сообщили, что в результате пожара пострадали четыре работника, один из них доставлен в медицинское учреждение. Два человека погибли."Семьям погибших предприятие окажет всю необходимую помощь. На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося", - отметил представитель АНХК.
https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html
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происшествия, ангарск, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Ангарская нефтехимическая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара
Нефтезавод в Ангарске после пожара продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме