https://ria.ru/20221215/stakhanov-1838763640.html

ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS

ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS

Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:02

2022-12-15T06:02

2022-12-15T06:02

специальная военная операция на украине

стаханов

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html

стаханов

сша

луганская народная республика

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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin