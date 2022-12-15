https://ria.ru/20221215/stakhanov-1838763640.html
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS
Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:02
2022-12-15T06:02
2022-12-15T06:02
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
стаханов
сша
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS
Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS