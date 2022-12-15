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ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/stakhanov-1838763640.html
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS
Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:02
2022-12-15T06:02
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
стаханов
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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
06:02 15.12.2022
 
ВСУ обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS

Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов десятью ракетами из HIMARS

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 03.00 обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 23:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановСШАЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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