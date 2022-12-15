Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/shkola-1838955794.html
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России
Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:06
2022-12-15T17:06
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2975:1673_1920x0_80_0_0_44e359f47b262d9a4e09ec84a8ee9067.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров.Путин отметил, что в России есть целый ряд школ, занимающих лидирующие места в мировых рейтингах. Он предложил тиражировать опыт таких школ и создавать на их базе аналогичные школы-лидеры в каждом субъекте России."В том числе, одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b10484ee9bd9d63398050c44d60c8428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
17:06 15.12.2022
 
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России

Путин предложил построить школу-лидер на территории новых субъектов России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУченики начальных классов
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученики начальных классов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров.
Путин отметил, что в России есть целый ряд школ, занимающих лидирующие места в мировых рейтингах. Он предложил тиражировать опыт таких школ и создавать на их базе аналогичные школы-лидеры в каждом субъекте России.
"В том числе, одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала