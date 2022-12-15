https://ria.ru/20221215/shkola-1838955794.html
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России
Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:06
2022-12-15T17:06
2022-12-15T17:06
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров.Путин отметил, что в России есть целый ряд школ, занимающих лидирующие места в мировых рейтингах. Он предложил тиражировать опыт таких школ и создавать на их базе аналогичные школы-лидеры в каждом субъекте России."В том числе, одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил открыть школу-лидер на территории новых субъектов России
Путин предложил построить школу-лидер на территории новых субъектов России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил открыть школу на территории новых субъектов России, основываясь на опыте российских школ-лидеров.
Путин отметил, что в России есть целый ряд школ, занимающих лидирующие места в мировых рейтингах. Он предложил тиражировать опыт таких школ и создавать на их базе аналогичные школы-лидеры в каждом субъекте России.
"В том числе, одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.