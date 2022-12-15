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МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать - РИА Новости, 15.12.2022
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МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать
МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать - РИА Новости, 15.12.2022
МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать
Ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать, какие бы новые меры не были введены, РФ будет реагировать на любые недружественные... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:31
2022-12-15T13:31
мария захарова
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать, какие бы новые меры не были введены, РФ будет реагировать на любые недружественные выпады в свой адрес, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Какие бы новые меры не были введены ЕС, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес", - сказала она в ходе брифинга.Захарова подчеркнула, что "вся ответственность за спровоцированные нелегитимные действия ЕС, риски обострения глобальных продовольственных энергетических и экономических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне и Лондоне".
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мария захарова, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:31 15.12.2022
 
МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать

МИД пообещал, что ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать, какие бы новые меры не были введены, РФ будет реагировать на любые недружественные выпады в свой адрес, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Какие бы новые меры не были введены ЕС, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что "вся ответственность за спровоцированные нелегитимные действия ЕС, риски обострения глобальных продовольственных энергетических и экономических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне и Лондоне".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 12:24
Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть
 
Мария ЗахароваРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБрюссельСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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