https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838831851.html
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг - РИА Новости, 15.12.2022
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:12
2022-12-15T12:12
2022-12-15T12:17
россия
евросовет
евросоюз
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шарль мишель
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венгрия
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг"Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд стран-членов… Встреча Coreper предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить, что мы можем принять решение сегодня", - сказал он.Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.
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россия, евросовет, евросоюз, санкции в отношении россии, шарль мишель, в мире, венгрия, европейский совет, цены на нефть
Россия, Евросовет, Евросоюз, Санкции в отношении России, Шарль Мишель, В мире, Венгрия, Европейский совет, Цены на нефть
12:12 15.12.2022 (обновлено: 12:17 15.12.2022)
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Мишель: постпреды стран ЕС продолжат обсуждать новые антироссийские санкции в четверг