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Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг - РИА Новости, 15.12.2022
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Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг - РИА Новости, 15.12.2022
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:12
2022-12-15T12:17
россия
евросовет
евросоюз
санкции в отношении россии
шарль мишель
в мире
венгрия
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг"Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд стран-членов… Встреча Coreper предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить, что мы можем принять решение сегодня", - сказал он.Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.
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россия, евросовет, евросоюз, санкции в отношении россии, шарль мишель, в мире, венгрия, европейский совет, цены на нефть
Россия, Евросовет, Евросоюз, Санкции в отношении России, Шарль Мишель, В мире, Венгрия, Европейский совет, Цены на нефть
12:12 15.12.2022 (обновлено: 12:17 15.12.2022)
 
Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг

Мишель: постпреды стран ЕС продолжат обсуждать новые антироссийские санкции в четверг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг
"Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд стран-членов… Встреча Coreper предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить, что мы можем принять решение сегодня", - сказал он.
Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:53
Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России
 
РоссияЕвросоветЕвросоюзСанкции в отношении РоссииШарль МишельВ миреВенгрияЕвропейский советЦены на нефть
 
 
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