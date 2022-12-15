https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838831851.html

Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг

Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг - РИА Новости, 15.12.2022

Постпреды стран ЕС продолжат обсуждать антироссийские санкции в четверг

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг РИА Новости, 15.12.2022

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санкции в отношении россии

шарль мишель

в мире

венгрия

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды стран Евросоюза продолжат обсуждать новые санкции против России на встрече в четверг"Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрии, но ряд стран-членов… Встреча Coreper предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить, что мы можем принять решение сегодня", - сказал он.Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.

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