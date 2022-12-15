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В Кировской области расселят жителей аварийных домов - РИА Новости, 15.12.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20221215/rasselenie-1838867359.html
В Кировской области расселят жителей аварийных домов
В Кировской области расселят жителей аварийных домов - РИА Новости, 15.12.2022
В Кировской области расселят жителей аварийных домов
Все дома в регионе, признанные аварийными до 2017 года, будут расселены, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:12
2022-12-15T13:12
кировская область
александр соколов
кировская область
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Все дома в регионе, признанные аварийными до 2017 года, будут расселены, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.Жительница Кирова, живущая в аварийном доме в Троллейбусном переулке, во время прямой линии с главой региона призналась, что сомневается в том, что когда-то переедет в новое жилье."Люди теряют веру, когда их обманывают. Я хочу вернуть вам веру и заверить, что все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. На эти цели выделено финансирование", — заявил Соколов.Расселение аварийного жилья в Кировской области ведется в рамках федерального проекта "Сокращение непригодного для проживания жилья" нацпроекта "Жилье и городская среда". По этому проекту ведется расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, всего по программе с 2019 года до конца 2023 года в Кировской области запланировано переселение 7 156 человек из аварийного жилищного фонда площадью 119,28 тысяч квадратных метров. На эти цели планируется потратить 7,6 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей - средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
https://ria.ru/20221214/proizvodstvo-1838653653.html
https://ria.ru/20221208/kurorty-1837272137.html
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александр соколов, кировская область, киров
Кировская область, Александр Соколов, Кировская область, Киров
13:12 15.12.2022
 
В Кировской области расселят жителей аварийных домов

В Кировской области расселят жителей домов, признанных аварийными до 2017 года

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области / Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
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Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Все дома в регионе, признанные аварийными до 2017 года, будут расселены, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Жительница Кирова, живущая в аварийном доме в Троллейбусном переулке, во время прямой линии с главой региона призналась, что сомневается в том, что когда-то переедет в новое жилье.
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"Люди теряют веру, когда их обманывают. Я хочу вернуть вам веру и заверить, что все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. На эти цели выделено финансирование", — заявил Соколов.
Расселение аварийного жилья в Кировской области ведется в рамках федерального проекта "Сокращение непригодного для проживания жилья" нацпроекта "Жилье и городская среда". По этому проекту ведется расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, всего по программе с 2019 года до конца 2023 года в Кировской области запланировано переселение 7 156 человек из аварийного жилищного фонда площадью 119,28 тысяч квадратных метров. На эти цели планируется потратить 7,6 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей - средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
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