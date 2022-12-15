https://ria.ru/20221215/putin-1838912294.html

Путин: Россия сохранит ответственную макроэкономическую политику

Путин: Россия сохранит ответственную макроэкономическую политику - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: Россия сохранит ответственную макроэкономическую политику

Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:22

2022-12-15T15:22

2022-12-15T15:41

россия

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику, заверил президент РФ Владимир Путин."Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе."И мы будем придерживаться ее, акцентируя внимание на том, что она должна стать прежде всего прочной основой для роста экономики на годы вперед", - добавил он.

https://ria.ru/20221215/putin-1838914967.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, цены на нефть, владимир путин