https://ria.ru/20221215/provayder-1838964637.html

На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера

На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера - РИА Новости, 15.12.2022

На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера

Офис генпрокурора Украины заявил о выявлении одесского провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ, заведено уголовное дело по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:28

2022-12-15T17:28

2022-12-15T17:28

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил о выявлении одесского провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ, заведено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины"."При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора разоблачен одесский провайдер, который предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых ЛНР, ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, сотрудники компании настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ."В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями Нацполиции", - добавили в офисе генпрокурора.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.

https://ria.ru/20221203/delo-1836139833.html

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html

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