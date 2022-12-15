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На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера - РИА Новости, 15.12.2022
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На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера
На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера - РИА Новости, 15.12.2022
На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера
Офис генпрокурора Украины заявил о выявлении одесского провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ, заведено уголовное дело по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:28
2022-12-15T17:28
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил о выявлении одесского провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ, заведено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины"."При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора разоблачен одесский провайдер, который предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых ЛНР, ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, сотрудники компании настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ."В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями Нацполиции", - добавили в офисе генпрокурора.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20221203/delo-1836139833.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика
В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика
17:28 15.12.2022
 
На Украине завели дело против "пророссийского" интернет-провайдера

На Украине завели дело против провайдера, открывавшего доступ к интернет-ресурсам России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил о выявлении одесского провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ, заведено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".
"При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора разоблачен одесский провайдер, который предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых ЛНР, ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
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По информации ведомства, сотрудники компании настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ.
"В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями Нацполиции", - добавили в офисе генпрокурора.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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