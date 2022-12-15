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Мишустин призвал утвердить критерии отбора проектов в промышленности - РИА Новости, 15.12.2022
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Мишустин призвал утвердить критерии отбора проектов в промышленности
Мишустин призвал утвердить критерии отбора проектов в промышленности - РИА Новости, 15.12.2022
Мишустин призвал утвердить критерии отбора проектов в промышленности
Российским властям необходимо в ближайшее время утвердить критерии отбора новых инвестиционных проектов в промышленности и сформировать график их реализации по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:06
2022-12-15T17:06
промышленность
экономика
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российским властям необходимо в ближайшее время утвердить критерии отбора новых инвестиционных проектов в промышленности и сформировать график их реализации по годам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство ставит задачу увеличить вложения и поддержать инвестиции в новые технологичные проекты в промышленности до 10 трлн рублей. Для этого кабмин планирует утвердить критерии отбора проектов."Первое – это в ближайшее время нужно утвердить критерии отбора проектов, сформировать график их реализации по годам. Это должно быть синхронизировано с разрабатываемой концепцией по таксономии проектов технологического суверенитета. Второе - под такой график будет рассчитан объём субсидий, определены источники. Часть из них найдем через донастройку действующих, так называемых традиционных мер поддержки промышленности, остальное финансирование только предстоит сформировать", - сказал Мишустин.
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промышленность, экономика, михаил мишустин, россия, владимир путин
Промышленность, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
17:06 15.12.2022
 
Мишустин призвал утвердить критерии отбора проектов в промышленности

Мишустин: в ближайшее время надо утвердить критерии отбора проектов в промышленности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российским властям необходимо в ближайшее время утвердить критерии отбора новых инвестиционных проектов в промышленности и сформировать график их реализации по годам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство ставит задачу увеличить вложения и поддержать инвестиции в новые технологичные проекты в промышленности до 10 трлн рублей. Для этого кабмин планирует утвердить критерии отбора проектов.
"Первое – это в ближайшее время нужно утвердить критерии отбора проектов, сформировать график их реализации по годам. Это должно быть синхронизировано с разрабатываемой концепцией по таксономии проектов технологического суверенитета. Второе - под такой график будет рассчитан объём субсидий, определены источники. Часть из них найдем через донастройку действующих, так называемых традиционных мер поддержки промышленности, остальное финансирование только предстоит сформировать", - сказал Мишустин.
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