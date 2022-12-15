https://ria.ru/20221215/proekty-1838903628.html
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты - РИА Новости, 15.12.2022
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:52
2022-12-15T14:52
2022-12-15T14:52
общество
александр хинштейн
василий пискарев
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты.Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.Отдельно законодатели предлагают установить штрафы от 75 до 200 тысяч рублей с возможным арестом до 15 суток за несанкционированное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или госохране, а также на важный гособъект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Росгвардии.Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы. За такие деяния по закону могут оштрафовать до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до четырех лет.Авторами инициатив выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая и другие парламентарии.
https://ria.ru/20221215/zakonoproekt-1838900203.html
https://ria.ru/20221215/zakony-1838838261.html
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общество, александр хинштейн, василий пискарев, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Общество, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
ГД приняла в I чтении проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты.
Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ
, Росгвардии
, СВР
и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.
Отдельно законодатели предлагают установить штрафы от 75 до 200 тысяч рублей с возможным арестом до 15 суток за несанкционированное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или госохране, а также на важный гособъект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Росгвардии.
Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы. За такие деяния по закону могут оштрафовать до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до четырех лет.
Авторами инициатив выступили депутаты Думы Александр Хинштейн
, Василий Пискарев
, Ирина Яровая
и другие парламентарии.