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ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты - РИА Новости, 15.12.2022
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ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты - РИА Новости, 15.12.2022
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:52
2022-12-15T14:52
общество
александр хинштейн
василий пискарев
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты.Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.Отдельно законодатели предлагают установить штрафы от 75 до 200 тысяч рублей с возможным арестом до 15 суток за несанкционированное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или госохране, а также на важный гособъект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Росгвардии.Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы. За такие деяния по закону могут оштрафовать до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до четырех лет.Авторами инициатив выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая и другие парламентарии.
https://ria.ru/20221215/zakonoproekt-1838900203.html
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общество, александр хинштейн, василий пискарев, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Общество, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
14:52 15.12.2022
 
ГД приняла проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты

ГД приняла в I чтении проекты об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты.
Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ГД приняла во II чтении законопроект об информационной системе страхования
Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.
Отдельно законодатели предлагают установить штрафы от 75 до 200 тысяч рублей с возможным арестом до 15 суток за несанкционированное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или госохране, а также на важный гособъект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Росгвардии.
Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы. За такие деяния по закону могут оштрафовать до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до четырех лет.
Авторами инициатив выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Ирина Яровая и другие парламентарии.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 12:20
Госдума приняла законы о гарантировании прав участников пенсионных программ
 
ОбществоАлександр ХинштейнВасилий ПискаревИрина ЯроваяГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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