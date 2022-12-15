https://ria.ru/20221215/porazhenie-1838991977.html
Украинский генерал-полковник признал, что недооценивать россиян нельзя
Украинский генерал-полковник признал, что недооценивать россиян нельзя - РИА Новости, 15.12.2022
Украинский генерал-полковник признал, что недооценивать россиян нельзя
Каждого, кто недооценивает россиян, ждет поражение, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:57
2022-12-15T18:57
2022-12-15T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
донбасс
нато
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Каждого, кто недооценивает россиян, ждет поражение, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.Издание отмечает, что Сырский родился под Владимиром и окончил Московское высшее военное командное училище, при этом его стиль управления отличается от советского или российского. Сырский придерживается принятых в НАТО принципов децентрализованного командования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предать суду всех ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20221215/surovikin-1838956704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Донбасс, НАТО
Украинский генерал-полковник признал, что недооценивать россиян нельзя
Украинский генерал-полковник Сырский: каждого, кто недооценивает россиян, ждет поражение