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Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 15.12.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221215/pomosch-1838888495.html
Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юрпомощь
Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 15.12.2022
Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юрпомощь
Участники специальной военной операции из Ростовской области и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:09
2022-12-15T14:09
ростовская область
александр ищенко
ростовская область
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции из Ростовской области и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.В четверг депутаты регионального парламента внесли изменения в областной закон "О бесплатной юридической помощи в Ростовской области", расширив перечень категорий граждан, имеющих право на получение такого вида поддержки.По словам Ищенко, в общественных приемных "Единой России" в Ростовской области работает горячая линия по поддержке семей участников СВО. 15% обращений на горячую линию связано с правовыми вопросами. "Понятно, что сегодня всю правовую помощь мы оказываем, но это делается помимо государственной системы бесплатной юридической помощи. С принятием поправки в действующий закон бесплатную юридическую помощь на территории Ростовской области будут получать мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены их семей", - сказал он.Еще одной формой поддержки, утвержденной депутатами, стало расширение возможности компенсировать расходы на газификацию домовладений. "Сам закон о газификации также претерпевает существенные изменения: вдвое увеличивается возможная сумма возмещения затрат на газификацию домовладений и расширяется перечень категорий, которые могут претендовать на эту компенсацию", - сказал Ищенко.В перечень получателей данной льготы теперь будут включены инвалиды и ветераны боевых действий, их вдовы, а также малоимущие, среднедушевой доход которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения. Новый закон предусматривает увеличение максимального размера денежной компенсации до 100 тысяч рублей. При этом компенсироваться теперь будут все понесенные затраты, а не 50% затрат, как это было ранее. Программа догазификации в Ростовской области охватывает почти 26 тысяч домовладений. Подано 25,5 тысячи заявок, уже заключено более 18 тысяч договоров.
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александр ищенко, ростовская область, единая россия
Ростовская область , Александр Ищенко, Ростовская область, Единая Россия
14:09 15.12.2022
 
Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юрпомощь

Участники СВО из Ростовской области смогут получать бесплатную юридическую помощь

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военнослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции из Ростовской области и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В четверг депутаты регионального парламента внесли изменения в областной закон "О бесплатной юридической помощи в Ростовской области", расширив перечень категорий граждан, имеющих право на получение такого вида поддержки.
По словам Ищенко, в общественных приемных "Единой России" в Ростовской области работает горячая линия по поддержке семей участников СВО. 15% обращений на горячую линию связано с правовыми вопросами. "Понятно, что сегодня всю правовую помощь мы оказываем, но это делается помимо государственной системы бесплатной юридической помощи. С принятием поправки в действующий закон бесплатную юридическую помощь на территории Ростовской области будут получать мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены их семей", - сказал он.
Еще одной формой поддержки, утвержденной депутатами, стало расширение возможности компенсировать расходы на газификацию домовладений. "Сам закон о газификации также претерпевает существенные изменения: вдвое увеличивается возможная сумма возмещения затрат на газификацию домовладений и расширяется перечень категорий, которые могут претендовать на эту компенсацию", - сказал Ищенко.
В перечень получателей данной льготы теперь будут включены инвалиды и ветераны боевых действий, их вдовы, а также малоимущие, среднедушевой доход которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения. Новый закон предусматривает увеличение максимального размера денежной компенсации до 100 тысяч рублей. При этом компенсироваться теперь будут все понесенные затраты, а не 50% затрат, как это было ранее. Программа догазификации в Ростовской области охватывает почти 26 тысяч домовладений. Подано 25,5 тысячи заявок, уже заключено более 18 тысяч договоров.
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