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Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/patriot-1838750842.html
Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине
Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 15.12.2022
Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине
Возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду российское... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T00:29
2022-12-15T00:52
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду российское посольство в Вашингтоне."В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в обнародованном в телеграм-канале дипмиссии комментарии.Посольство утверждает, что продолжение оборонных поставок лишь укрепит "чувство безнаказанности режима (Владимира) Зеленского" и подтолкнет Киев "к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей".По мнению дипмиссии, США и без предоставления Киеву комплексов Patriot "все глубже втягиваются в конфликт" на постсоветском пространстве. "Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников", - утверждают в посольстве."Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", - подчеркнули в дипмиссии.
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в мире, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США
00:29 15.12.2022 (обновлено: 00:52 15.12.2022)
 
Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине

Посольство России в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокационным шагом

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду российское посольство в Вашингтоне.
"В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в обнародованном в телеграм-канале дипмиссии комментарии.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Посольство утверждает, что продолжение оборонных поставок лишь укрепит "чувство безнаказанности режима (Владимира) Зеленского" и подтолкнет Киев "к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей".
По мнению дипмиссии, США и без предоставления Киеву комплексов Patriot "все глубже втягиваются в конфликт" на постсоветском пространстве. "Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников", - утверждают в посольстве.
"Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", - подчеркнули в дипмиссии.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 14:54
Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, считает эксперт
 
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