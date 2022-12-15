https://ria.ru/20221215/obstrel-1838935150.html

ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов

ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:20

2022-12-15T16:20

2022-12-15T16:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1838934151.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, алексей кулемзин (донецк)