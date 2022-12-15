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ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов
ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:20
2022-12-15T16:20
2022-12-15T16:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов
ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще пять натовских снарядов