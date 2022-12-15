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ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка
Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:16
2022-12-15T07:16
2022-12-15T07:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
07:16 15.12.2022 (обновлено: 07:21 15.12.2022)
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка
ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка