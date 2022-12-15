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ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838766671.html
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка
Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:16
2022-12-15T07:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
07:16 15.12.2022 (обновлено: 07:21 15.12.2022)
 
ВСУ обстреляли из "Града" Ворошиловский и Киевский районы Донецка

ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 23:00Специальная военная операция на Украине
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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