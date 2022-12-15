https://ria.ru/20221215/napadenie-1839016369.html

В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде

В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде - РИА Новости, 15.12.2022

В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде

Осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, сообщила пресс-служба главка по региону. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:41

2022-12-15T21:41

2022-12-15T23:32

происшествия

здоровье - общество

челябинская область

кыштым

карабаш

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, сообщила пресс-служба главка по региону.Инцидент произошел после оглашения обвинительного приговора мужчине.Злоумышленник нанес одному из полицейских удар "металлическим предметом" и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие.В ведомстве отметили, что одного из сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии. Другой полицейский отделался травмами.Нападавшего направили в медицинское учреждение для оказания помощи, после чего его отконвоируют в СИЗО. Прокуратура региона разбирается в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20221207/strelba-1836929960.html

https://ria.ru/20220608/podsudimyy-1794009338.html

челябинская область

кыштым

карабаш

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, челябинская область, кыштым, карабаш, россия