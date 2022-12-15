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В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде
В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде - РИА Новости, 15.12.2022
В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде
Осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, сообщила пресс-служба главка по региону. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:41
2022-12-15T21:41
2022-12-15T23:32
происшествия
здоровье - общество
челябинская область
кыштым
карабаш
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, сообщила пресс-служба главка по региону.Инцидент произошел после оглашения обвинительного приговора мужчине.Злоумышленник нанес одному из полицейских удар "металлическим предметом" и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие.В ведомстве отметили, что одного из сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии. Другой полицейский отделался травмами.Нападавшего направили в медицинское учреждение для оказания помощи, после чего его отконвоируют в СИЗО. Прокуратура региона разбирается в обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20221207/strelba-1836929960.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, челябинская область, кыштым, карабаш, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Челябинская область, Кыштым, Карабаш, Россия
21:41 15.12.2022 (обновлено: 23:32 15.12.2022)
В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде
В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда