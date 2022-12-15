16:38 15.12.2022 (обновлено: 18:58 15.12.2022)
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска
NYT: иностранные наемники сообщили о настороженном отношении к ним жителей Артемовска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним настороженно, пишет газета New York Times.
Как сообщает издание, оставшиеся в городе мирные граждане стали подозрительно относиться к иностранцам с оружием, поэтому члены группы стараются не говорить на английском языке.
Уточняется, что действующую под Артемовском группу наемников возглавляет гражданин США с позывным Волк, в нее также входят представители Канады, Великобритании, Австралии и украинец-переводчик. Их задача, в частности, состоит в выявлении позиций российских войск.
При этом, по данным газеты, те же наемники жалуются, что они мало что могут сделать против российских сил из-за частого отсутствия связи.
"Если команда заметила танк или продвигающийся взвод, они могли сделать немногое: у них не было интернета, в городе едва ли осталась какая-либо мобильная связь", — говорится в публикации.
Отмечается, что члены группы наемников пытаются искать связь через предоставляемые компанией SpaceX спутники Starlink для передачи полученной информации, но она зачастую работает недолго.
Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, а противник не считается с потерями. По данным Министерства обороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.