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Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска
Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:38
2022-12-15T18:58
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним настороженно, пишет газета New York Times.Как сообщает издание, оставшиеся в городе мирные граждане стали подозрительно относиться к иностранцам с оружием, поэтому члены группы стараются не говорить на английском языке.Уточняется, что действующую под Артемовском группу наемников возглавляет гражданин США с позывным Волк, в нее также входят представители Канады, Великобритании, Австралии и украинец-переводчик. Их задача, в частности, состоит в выявлении позиций российских войск.При этом, по данным газеты, те же наемники жалуются, что они мало что могут сделать против российских сил из-за частого отсутствия связи. "Если команда заметила танк или продвигающийся взвод, они могли сделать немногое: у них не было интернета, в городе едва ли осталась какая-либо мобильная связь", — говорится в публикации.Отмечается, что члены группы наемников пытаются искать связь через предоставляемые компанией SpaceX спутники Starlink для передачи полученной информации, но она зачастую работает недолго.Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, а противник не считается с потерями. По данным Министерства обороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html
https://ria.ru/20221205/iznasilovanie-1836302337.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
16:38 15.12.2022 (обновлено: 18:58 15.12.2022)
 
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска

NYT: иностранные наемники сообщили о настороженном отношении к ним жителей Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним настороженно, пишет газета New York Times.
Как сообщает издание, оставшиеся в городе мирные граждане стали подозрительно относиться к иностранцам с оружием, поэтому члены группы стараются не говорить на английском языке.
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Уточняется, что действующую под Артемовском группу наемников возглавляет гражданин США с позывным Волк, в нее также входят представители Канады, Великобритании, Австралии и украинец-переводчик. Их задача, в частности, состоит в выявлении позиций российских войск.
При этом, по данным газеты, те же наемники жалуются, что они мало что могут сделать против российских сил из-за частого отсутствия связи.
"Если команда заметила танк или продвигающийся взвод, они могли сделать немногое: у них не было интернета, в городе едва ли осталась какая-либо мобильная связь", — говорится в публикации.
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Отмечается, что члены группы наемников пытаются искать связь через предоставляемые компанией SpaceX спутники Starlink для передачи полученной информации, но она зачастую работает недолго.
Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, а противник не считается с потерями. По данным Министерства обороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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