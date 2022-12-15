https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html

Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска

Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022

Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска

Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:38

2022-12-15T16:38

2022-12-15T18:58

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Группа иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевских войск под Артемовском, рассказала, что жители города стали относиться к ним настороженно, пишет газета New York Times.Как сообщает издание, оставшиеся в городе мирные граждане стали подозрительно относиться к иностранцам с оружием, поэтому члены группы стараются не говорить на английском языке.Уточняется, что действующую под Артемовском группу наемников возглавляет гражданин США с позывным Волк, в нее также входят представители Канады, Великобритании, Австралии и украинец-переводчик. Их задача, в частности, состоит в выявлении позиций российских войск.При этом, по данным газеты, те же наемники жалуются, что они мало что могут сделать против российских сил из-за частого отсутствия связи. "Если команда заметила танк или продвигающийся взвод, они могли сделать немногое: у них не было интернета, в городе едва ли осталась какая-либо мобильная связь", — говорится в публикации.Отмечается, что члены группы наемников пытаются искать связь через предоставляемые компанией SpaceX спутники Starlink для передачи полученной информации, но она зачастую работает недолго.Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на окраинах Артемовска идут ожесточенные бои, а противник не считается с потерями. По данным Министерства обороны, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html

https://ria.ru/20221205/iznasilovanie-1836302337.html

донецкая народная республика

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин