https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах

Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах - РИА Новости, 15.12.2022

Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах

15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. В связи с этим был перенесен выход в открытый космос... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:43

2022-12-15T09:43

2022-12-15T09:43

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международная космическая станция (мкс)

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202215 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. В связи с этим был перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. 202115 октября МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться "киноэкипаж" после съемки на станции первого художественного фильма в космосе. Ориентацию МКС удалось восстановить. В "Роскосмосе" отметили, что ситуация не угрожала безопасности экипажа.5 октября из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на МКС стыковка космического корабля "Союза МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым и "киноэкипажем" (режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд) с ней была выполнена вручную. Засбоившую аппаратуру позже заменили.22 сентября российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ). После этого, космонавт Петр Дубров осмотрел систему и снял компрессор, отметив, что никаких повреждений нет. При этом он нашел место с небольшим загрязнением типа клея и примятое резиновое уплотнение.В ночь на 9 сентября в российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции. Источник дыма и запаха сгоревшего пластика в российском модуле "Звезда" на МКС экипаж не обнаружил. Позже космонавты включили систему удаления вредных примесей из атмосферы станции. Задымление произошло при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.29 июля из-за незапланированного включения двигателей модуля "Наука", который причалил к МКС в этот день, космонавты на сутки отложили открытие люков переходного отсека служебного модуля "Звезда" и нового российского модуля. Для компенсации возмущений от двигателей "Науки" из-за чего станция потеряла ориентацию пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Позднее двигатели "Науки" сумели отключить. Никакого вреда станции нанесено не было.13 мая в модуле Tranquility на американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения воды WPA, которая получает ее путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Экипажу станции угрозы нет, запаса воды хватит на несколько месяцев.20 января российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС. В тот же день российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" была восстановлена.2020Начиная с августа на МКС увеличилась скорость утечки воздуха, которая была зафиксирована, по информации НАСА, еще в сентябре 2019 года. К концу сентября скорость утечки воздуха возросла в пять раз. В августе-сентябре экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой – гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако заплатка не помогла устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В марте 2021 года экипаж заделал эту трещину. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. В начале апреля 2021 года космонавты нашли и заделали герметиком еще три возможных места утечки, но в конце апреля вынуждены были закрыть до июля люк в отсек "Звезды".1 июля блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции. Этот блок обеспечивает подачу электропитания на один из компьютеров снаружи станции. НАСА сообщило, неисправный блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли.В апреле на МКС в воздухе был зафиксирован бензол. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. На "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. 30 июля НАСА сообщило, что американские газоанализаторы не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, земля, международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, клим шипенко, антон шкаплеров