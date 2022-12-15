https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html

Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена

Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена - РИА Новости, 15.12.2022

Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена

Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:56

2022-12-15T16:56

2022-12-15T16:56

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона.Он отметил, что врачи первичного звена здравоохранения работают с колоссальной нагрузкой, которая, в том числе, связана с дефицитом кадров. Путин отметил, что во время пандемии на помощь коллегам пришли студенты и ординаторы. По словам президента, можно закрепить такую практику – ввести должность врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года могли работать по специальности, прежде всего, в первичном звене."Кроме того, с 1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена. Мы уже об том говорили, размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Обращаю внимание: она должна быть единой для каждой определенной категории медработников, независимо от региона РФ", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия