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Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена
Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена - РИА Новости, 15.12.2022
Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена
Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:56
2022-12-15T16:56
2022-12-15T16:56
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона.Он отметил, что врачи первичного звена здравоохранения работают с колоссальной нагрузкой, которая, в том числе, связана с дефицитом кадров. Путин отметил, что во время пандемии на помощь коллегам пришли студенты и ординаторы. По словам президента, можно закрепить такую практику – ввести должность врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года могли работать по специальности, прежде всего, в первичном звене."Кроме того, с 1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена. Мы уже об том говорили, размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Обращаю внимание: она должна быть единой для каждой определенной категории медработников, независимо от региона РФ", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена
Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона.
Он отметил, что врачи первичного звена здравоохранения работают с колоссальной нагрузкой, которая, в том числе, связана с дефицитом кадров. Путин отметил, что во время пандемии на помощь коллегам пришли студенты и ординаторы. По словам президента, можно закрепить такую практику – ввести должность врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года могли работать по специальности, прежде всего, в первичном звене.
"Кроме того, с 1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена. Мы уже об том говорили, размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Обращаю внимание: она должна быть единой для каждой определенной категории медработников, независимо от региона РФ", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.