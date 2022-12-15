https://ria.ru/20221215/literatura-1838875532.html

ГД приняла закон об отмене маркировки школьной и религиозной литературы

ГД приняла закон об отмене маркировки школьной и религиозной литературы - РИА Новости, 15.12.2022

ГД приняла закон об отмене маркировки школьной и религиозной литературы

Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы во втором и третьем чтении на пленарном заседании в четверг. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:34

2022-12-15T13:34

2022-12-15T13:37

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы во втором и третьем чтении на пленарном заседании в четверг.Согласно поправкам, поступившим ко второму чтению, изменения теперь вносятся в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Теперь законопроектом предполагается, что в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете распространения фильма среди детей, то есть необходимо будет указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий.Поправками также предполагается, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не будут маркироваться.Также предполагается, что в качестве экспертов для проведения экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.В июне комитет Госдумы по культуре подготовил ко второму чтению законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. По словам председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской, новый текст значительно изменился по сравнению с той редакцией, которая была принята в первом чтении.Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в декабре 2019 года, предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста – "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Таким образом, упраздняется большая часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы (0+, 6+ и так далее). Законопроект сохранит маркировку 18+.Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.

https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html

https://ria.ru/20221202/igry-1835814910.html

https://ria.ru/20200727/1575010979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, литература