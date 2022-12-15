https://ria.ru/20221215/krizis-1839001904.html

Почти две трети британцев начали экономить газ и свет из-за кризиса

Почти две трети британцев начали экономить газ и свет из-за кризиса - РИА Новости, 15.12.2022

Почти две трети британцев начали экономить газ и свет из-за кризиса

Около 63% британцев начали экономить газ и электричество на фоне рекордного роста стоимости жизни в Великобритании, свидетельствуют данные опроса Бюро... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:57

2022-12-15T19:57

2022-12-15T19:57

в мире

великобритания

природный газ

электричество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 63% британцев начали экономить газ и электричество на фоне рекордного роста стоимости жизни в Великобритании, свидетельствуют данные опроса Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Согласно данным опроса, 63% взрослых британцев стали меньше пользоваться газом и электричеством, при этом 96% опрошенных заявили, что реже включают отопление. На вопрос, какие меры они предпринимают, чтобы согреться, 82% респондентов рассказали, что одеваются теплее или укрываются одеялом, 46% отапливают только те комнаты, в которых находятся, а 27% ложатся раньше спать. Отмечается, что каждый третий опрошенный (34%) заявил, что экономия на отоплении негативно сказывается на здоровье или самочувствии.Опрос проводился среди 4962 британских домохозяйств с 22 ноября по 4 декабря 2022 года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, природный газ, электричество