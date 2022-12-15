https://ria.ru/20221215/konkurs-1838949207.html
Путин призвал провести открытый конкурс по кредитам на инфраструктуру
Путин призвал провести открытый конкурс по кредитам на инфраструктуру - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал провести открытый конкурс по кредитам на инфраструктуру
Президент России Владимир Путин призвал правительство в начале 2023 года провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:47
2022-12-15T16:47
2022-12-15T16:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство в начале 2023 года провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам."Предлагаю дополнительной линией в 250 миллиардов, озвученные только что, предоставлять также на основании открытого конкурса… исходя из наибольшего социально-экономического эффекта. Прошу правительство провести такой конкурс в самом начале следующего года", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На той же встрече глава государства сообщил, что в 2023 году нужно нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов и направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.Также президент отметил, что считает возможным расширить программу инфраструктурных облигаций."Здесь суммарный объем реализованных проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/trassy-1838923235.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал провести открытый конкурс по кредитам на инфраструктуру
Путин призвал провести открытый конкурс по кредитам на инфраструктуру в начале 2023 года
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство в начале 2023 года провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам.
"Предлагаю дополнительной линией в 250 миллиардов, озвученные только что, предоставлять также на основании открытого конкурса… исходя из наибольшего социально-экономического эффекта. Прошу правительство провести такой конкурс в самом начале следующего года", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На той же встрече глава государства сообщил, что в 2023 году нужно нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов и направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.
Также президент отметил, что считает возможным расширить программу инфраструктурных облигаций.
"Здесь суммарный объем реализованных проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", - сказал Путин.