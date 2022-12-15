https://ria.ru/20221215/khabarovsk-1838764247.html

В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций

В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 15.12.2022

В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Хабаровский край предложил способы для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в труднодоступной местности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:10

2022-12-15T06:10

2022-12-15T06:10

хабаровский край

михаил дегтярев

александр куренков (мчс)

хабаровский край

россия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788973871_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3f42734717cbc9c22bc50cb3ca0466ee.jpg

ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Хабаровский край предложил способы для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в труднодоступной местности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона накануне в Улан-Удэ (Республика Бурятия) выступил на пленарном заседании по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах за текущий год и постановки задач на 2023-й. Совещание прошло под председательством министра МЧС России Александра Куренкова."Какие предложения у Хабаровского края, чтобы предупреждать ЧС в труднодоступной местности: сформировать постоянный запас горючего для авиатехники и сокращать зону контроля, а это труднодоступная территория, где нет дорог и людей, за счет перевода ее в зону активного тушения. В 2023 году переведем в зону активного тушения 11,5 миллионов гектаров и создадим ещё две авиабазы", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Он отметил, что в борьбе с ЧС помогает и увеличение федерального финансирования - усилены группировки спасателей, наращено количество часов мониторинга состояния лесов – с "прошлогодних" 140 часов до 1730."Вместе с тем, регион продолжает накопление материальных резервов. Мы лидеры в ДФО по этому показателю. Также ввели две пожарные части – в Тумнине Ванинского района и в Матвеевке Хабаровского района. Под защитой теперь еще 10 сел или 22 тысячи человек. В следующем году планируем открыть часть в селе Краснореченское", - анонсировал Дегтярев.По его словам, также в 2023 году начнется обеспечение пожарными извещателями всех семей с детьми. За 2020-2022 годы в крае установлено свыше 8 тысяч таких профилактических устройств, напомнил глава региона.Как уточняет краевое правительство, по сравнению с 2021 годом краевой резерв увеличился на 53 миллиона рублей и составляет 935 миллиона, а с учетом резервов муниципальных образований – это почти 1,1 миллиард рублей. По оценке МЧС России, по данному показателю Хабаровский край занимает второе место в России, уступая лишь Москве.Также губернатор доложил Куренкову, что в текущем году на реализацию мероприятий по линии ГО и ЧС в Хабаровском крае выделено 2,5 миллиарда рублей. В крае провели командно-штабные учения и тренировки по ликвидации последствий наводнения, пожаров и так далее. Всего за этот год в регионе было введено 34 режима ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, сообщил глава региона."Подчеркну: ни одного случая гибели человека и причинения вреда здоровью. И в этом особая заслуга наших спасателей, пожарных и всех работников системы. Среди наиболее серьезных ЧС – лесные пожары, затронувшие одновременно Хабаровский край и Якутию. Тогда наш регион первым в России воспользовался правом ввести режим ЧС федерального значения, позволив привлечь на борьбу с пожарами дополнительные силы и средства по линии МЧС", - заключил Дегтярев.По данным регионального правительства, параллельно реализуются мероприятия по развитию системы вызова экстренных служб по номеру "112", аварийно-спасательных служб и волонтерских движений, обучают добровольцев на базе регионального ресурсного центра. Состав краевой противопожарной службы насчитывает 80 подразделений и 2225 человек. Обновляется и автопарк - только за последние два года краем закуплено 24 единицы новой техники.

https://ria.ru/20221213/energiya-1838254258.html

https://ria.ru/20221212/sanaviatsiya-1837944705.html

https://ria.ru/20221208/sotsobekty-1837149237.html

https://ria.ru/20221212/khabarovsk-1837957461.html

хабаровский край

россия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил дегтярев, александр куренков (мчс), хабаровский край, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)