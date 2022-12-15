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В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 15.12.2022
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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20221215/khabarovsk-1838764247.html
В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций
В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 15.12.2022
В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Хабаровский край предложил способы для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в труднодоступной местности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:10
2022-12-15T06:10
хабаровский край
михаил дегтярев
александр куренков (мчс)
хабаровский край
россия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Хабаровский край предложил способы для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в труднодоступной местности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона накануне в Улан-Удэ (Республика Бурятия) выступил на пленарном заседании по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах за текущий год и постановки задач на 2023-й. Совещание прошло под председательством министра МЧС России Александра Куренкова."Какие предложения у Хабаровского края, чтобы предупреждать ЧС в труднодоступной местности: сформировать постоянный запас горючего для авиатехники и сокращать зону контроля, а это труднодоступная территория, где нет дорог и людей, за счет перевода ее в зону активного тушения. В 2023 году переведем в зону активного тушения 11,5 миллионов гектаров и создадим ещё две авиабазы", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Он отметил, что в борьбе с ЧС помогает и увеличение федерального финансирования - усилены группировки спасателей, наращено количество часов мониторинга состояния лесов – с "прошлогодних" 140 часов до 1730."Вместе с тем, регион продолжает накопление материальных резервов. Мы лидеры в ДФО по этому показателю. Также ввели две пожарные части – в Тумнине Ванинского района и в Матвеевке Хабаровского района. Под защитой теперь еще 10 сел или 22 тысячи человек. В следующем году планируем открыть часть в селе Краснореченское", - анонсировал Дегтярев.По его словам, также в 2023 году начнется обеспечение пожарными извещателями всех семей с детьми. За 2020-2022 годы в крае установлено свыше 8 тысяч таких профилактических устройств, напомнил глава региона.Как уточняет краевое правительство, по сравнению с 2021 годом краевой резерв увеличился на 53 миллиона рублей и составляет 935 миллиона, а с учетом резервов муниципальных образований – это почти 1,1 миллиард рублей. По оценке МЧС России, по данному показателю Хабаровский край занимает второе место в России, уступая лишь Москве.Также губернатор доложил Куренкову, что в текущем году на реализацию мероприятий по линии ГО и ЧС в Хабаровском крае выделено 2,5 миллиарда рублей. В крае провели командно-штабные учения и тренировки по ликвидации последствий наводнения, пожаров и так далее. Всего за этот год в регионе было введено 34 режима ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, сообщил глава региона."Подчеркну: ни одного случая гибели человека и причинения вреда здоровью. И в этом особая заслуга наших спасателей, пожарных и всех работников системы. Среди наиболее серьезных ЧС – лесные пожары, затронувшие одновременно Хабаровский край и Якутию. Тогда наш регион первым в России воспользовался правом ввести режим ЧС федерального значения, позволив привлечь на борьбу с пожарами дополнительные силы и средства по линии МЧС", - заключил Дегтярев.По данным регионального правительства, параллельно реализуются мероприятия по развитию системы вызова экстренных служб по номеру "112", аварийно-спасательных служб и волонтерских движений, обучают добровольцев на базе регионального ресурсного центра. Состав краевой противопожарной службы насчитывает 80 подразделений и 2225 человек. Обновляется и автопарк - только за последние два года краем закуплено 24 единицы новой техники.
https://ria.ru/20221213/energiya-1838254258.html
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михаил дегтярев, александр куренков (мчс), хабаровский край, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Александр Куренков (МЧС), Хабаровский край, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:10 15.12.2022
 
В Хабаровском крае предложили способы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Дегтярев: Хабаровский край предложил способы предупреждения ЧС в труднодоступной местности

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Хабаровский край предложил способы для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в труднодоступной местности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона накануне в Улан-Удэ (Республика Бурятия) выступил на пленарном заседании по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах за текущий год и постановки задач на 2023-й. Совещание прошло под председательством министра МЧС России Александра Куренкова.
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"Какие предложения у Хабаровского края, чтобы предупреждать ЧС в труднодоступной местности: сформировать постоянный запас горючего для авиатехники и сокращать зону контроля, а это труднодоступная территория, где нет дорог и людей, за счет перевода ее в зону активного тушения. В 2023 году переведем в зону активного тушения 11,5 миллионов гектаров и создадим ещё две авиабазы", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в борьбе с ЧС помогает и увеличение федерального финансирования - усилены группировки спасателей, наращено количество часов мониторинга состояния лесов – с "прошлогодних" 140 часов до 1730.
"Вместе с тем, регион продолжает накопление материальных резервов. Мы лидеры в ДФО по этому показателю. Также ввели две пожарные части – в Тумнине Ванинского района и в Матвеевке Хабаровского района. Под защитой теперь еще 10 сел или 22 тысячи человек. В следующем году планируем открыть часть в селе Краснореченское", - анонсировал Дегтярев.
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По его словам, также в 2023 году начнется обеспечение пожарными извещателями всех семей с детьми. За 2020-2022 годы в крае установлено свыше 8 тысяч таких профилактических устройств, напомнил глава региона.
Как уточняет краевое правительство, по сравнению с 2021 годом краевой резерв увеличился на 53 миллиона рублей и составляет 935 миллиона, а с учетом резервов муниципальных образований – это почти 1,1 миллиард рублей. По оценке МЧС России, по данному показателю Хабаровский край занимает второе место в России, уступая лишь Москве.
Также губернатор доложил Куренкову, что в текущем году на реализацию мероприятий по линии ГО и ЧС в Хабаровском крае выделено 2,5 миллиарда рублей. В крае провели командно-штабные учения и тренировки по ликвидации последствий наводнения, пожаров и так далее. Всего за этот год в регионе было введено 34 режима ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, сообщил глава региона.
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"Подчеркну: ни одного случая гибели человека и причинения вреда здоровью. И в этом особая заслуга наших спасателей, пожарных и всех работников системы. Среди наиболее серьезных ЧС – лесные пожары, затронувшие одновременно Хабаровский край и Якутию. Тогда наш регион первым в России воспользовался правом ввести режим ЧС федерального значения, позволив привлечь на борьбу с пожарами дополнительные силы и средства по линии МЧС", - заключил Дегтярев.
По данным регионального правительства, параллельно реализуются мероприятия по развитию системы вызова экстренных служб по номеру "112", аварийно-спасательных служб и волонтерских движений, обучают добровольцев на базе регионального ресурсного центра. Состав краевой противопожарной службы насчитывает 80 подразделений и 2225 человек. Обновляется и автопарк - только за последние два года краем закуплено 24 единицы новой техники.
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Хабаровский крайМихаил ДегтяревАлександр Куренков (МЧС)Хабаровский крайРоссияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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