https://ria.ru/20221215/kennedi-1839030931.html

Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди

Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2022

Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:39

2022-12-15T23:39

2022-12-15T23:39

в мире

джон кеннеди (политик)

сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.Ведомство сообщило, что нерассекреченными остаются менее 3% материалов на эту тему."В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в пресс-релизе.Архивы добавили, что коллекция насчитывает примерно пять миллионов страниц, из которых свыше 97% уже находятся в открытом доступе.

https://ria.ru/20221027/kennedi-1827371957.html

https://ria.ru/20221021/pentagon-1825562069.html

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в мире, джон кеннеди (политик), сша