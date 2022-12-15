Рейтинг@Mail.ru
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/kennedi-1839030931.html
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2022
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:39
2022-12-15T23:39
в мире
джон кеннеди (политик)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764516317_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_32b3ec1dd3ac25358a64e237e452cc2a.png
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.Ведомство сообщило, что нерассекреченными остаются менее 3% материалов на эту тему."В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в пресс-релизе.Архивы добавили, что коллекция насчитывает примерно пять миллионов страниц, из которых свыше 97% уже находятся в открытом доступе.
https://ria.ru/20221027/kennedi-1827371957.html
https://ria.ru/20221021/pentagon-1825562069.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764516317_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_18f814dcfd729ae5e887fbdfef5ed1bf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кеннеди (политик), сша
В мире, Джон Кеннеди (политик), США
23:39 15.12.2022
 
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди

© Public domain/Walt Cisco, Dallas Morning NewsФотография президента Кеннеди в лимузине в Далласе, штат Техас, на Мейн-стрит, за несколько минут до убийства
Фотография президента Кеннеди в лимузине в Далласе, штат Техас, на Мейн-стрит, за несколько минут до убийства
© Public domain/Walt Cisco, Dallas Morning News
Фотография президента Кеннеди в лимузине в Далласе, штат Техас, на Мейн-стрит, за несколько минут до убийства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.
Ведомство сообщило, что нерассекреченными остаются менее 3% материалов на эту тему.
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:52
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
"В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в пресс-релизе.
Архивы добавили, что коллекция насчитывает примерно пять миллионов страниц, из которых свыше 97% уже находятся в открытом доступе.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 09:29
Экс-аналитик Пентагона рассказал, почему Хрущев и Кеннеди избегали войны
 
В миреДжон Кеннеди (политик)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала