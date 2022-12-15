https://ria.ru/20221215/kennedi-1839030931.html
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2022
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:39
2022-12-15T23:39
2022-12-15T23:39
в мире
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.Ведомство сообщило, что нерассекреченными остаются менее 3% материалов на эту тему."В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в пресс-релизе.Архивы добавили, что коллекция насчитывает примерно пять миллионов страниц, из которых свыше 97% уже находятся в открытом доступе.
https://ria.ru/20221027/kennedi-1827371957.html
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в мире, джон кеннеди (политик), сша
В мире, Джон Кеннеди (политик), США
Архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Национальные архивы США обнародовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали в четверг (по местному времени) почти 13 тысяч документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.
Ведомство сообщило, что нерассекреченными остаются менее 3% материалов на эту тему.
"В соответствии с меморандумом президента (США, Джо) Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в пресс-релизе.
Архивы добавили, что коллекция насчитывает примерно пять миллионов страниц, из которых свыше 97% уже находятся в открытом доступе.