https://ria.ru/20221215/gripp-1838813897.html

Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ

Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022

Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане превысила эпидпорог на 82%, в связи с чем в республике введены ограничительные меры, в частности – обязательный... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:31

2022-12-15T11:31

2022-12-15T11:31

республика татарстан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане превысила эпидпорог на 82%, в связи с чем в республике введены ограничительные меры, в частности – обязательный масочный режим в медицинских организациях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, сообщает управление Роспотребнадзора по республике."В республике, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%. Уровень заболеваемости среди всех возрастных групп также превышает эпидемические пороги", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в республике зарегистрировано 198 случаев гриппа, в том числе 92% приходится на грипп А H1N1/2009 (182 случая)."В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ… вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности)", - отмечает региональное управление.Кроме того, данным постановлением главного государственного санитарного врача Татарстана прекращается посещение стационарных больных в медицинских организациях независимо от форм собственности (за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими больными), а также посещение лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Также обязательно проведение термометрии два раза в день пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.Образовательные учреждения должны будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе (группе, учреждении). В числе ограничительных мероприятий также усиление режимов текущей дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, в пассажирском транспорте.Ограничительные мероприятия вводятся с 15 декабря.

https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html

https://ria.ru/20221215/orvi-1838779519.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)