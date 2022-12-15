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Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221215/gripp-1838813897.html
Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ
Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане превысила эпидпорог на 82%, в связи с чем в республике введены ограничительные меры, в частности – обязательный... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:31
2022-12-15T11:31
республика татарстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане превысила эпидпорог на 82%, в связи с чем в республике введены ограничительные меры, в частности – обязательный масочный режим в медицинских организациях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, сообщает управление Роспотребнадзора по республике."В республике, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%. Уровень заболеваемости среди всех возрастных групп также превышает эпидемические пороги", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в республике зарегистрировано 198 случаев гриппа, в том числе 92% приходится на грипп А H1N1/2009 (182 случая)."В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ… вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности)", - отмечает региональное управление.Кроме того, данным постановлением главного государственного санитарного врача Татарстана прекращается посещение стационарных больных в медицинских организациях независимо от форм собственности (за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими больными), а также посещение лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Также обязательно проведение термометрии два раза в день пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.Образовательные учреждения должны будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе (группе, учреждении). В числе ограничительных мероприятий также усиление режимов текущей дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, в пассажирском транспорте.Ограничительные мероприятия вводятся с 15 декабря.
https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html
https://ria.ru/20221215/orvi-1838779519.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
11:31 15.12.2022
 
Татарстан ввел масочный режим в больницах из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане ввели масочный режим в больницах и части соцучреждений из-за гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане превысила эпидпорог на 82%, в связи с чем в республике введены ограничительные меры, в частности – обязательный масочный режим в медицинских организациях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.
"В республике, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%. Уровень заболеваемости среди всех возрастных групп также превышает эпидемические пороги", - говорится в сообщении.
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
По данным ведомства, в республике зарегистрировано 198 случаев гриппа, в том числе 92% приходится на грипп А H1N1/2009 (182 случая).
"В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ… вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций независимо от форм собственности и для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (образовательных и социального обслуживания независимо от форм собственности)", - отмечает региональное управление.
Кроме того, данным постановлением главного государственного санитарного врача Татарстана прекращается посещение стационарных больных в медицинских организациях независимо от форм собственности (за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими больными), а также посещение лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Также обязательно проведение термометрии два раза в день пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.
Образовательные учреждения должны будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе (группе, учреждении). В числе ограничительных мероприятий также усиление режимов текущей дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, в пассажирском транспорте.
Ограничительные мероприятия вводятся с 15 декабря.
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В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
 
Республика ТатарстанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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