https://ria.ru/20221215/gaz-1838976171.html
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:06
2022-12-15T18:06
2022-12-15T19:38
экономика
европейский центральный банк
в мире
природный газ
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза регулятора."При условии, что зимние погодные условия будут нормальными, в прогнозе не предусмотрено принудительное нормирование поставок газа. Однако сохраняется риск дефицита, особенно на зиму 2023-2024 годов", - говорится в нем."Прогресс, достигнутый в пополнении запасов газа, предполагает, что в течение предстоящей зимы поставок будет достаточно, хотя это основано на предположении о пониженном спросе на газ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европейский центральный банк, в мире, природный газ, евросоюз, европа
Экономика, Европейский центральный банк, В мире, Природный газ, Евросоюз, Европа
18:06 15.12.2022 (обновлено: 19:38 15.12.2022)
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
Европейский центральный банк не исключил дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов