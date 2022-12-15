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ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов - РИА Новости, 15.12.2022
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ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:06
2022-12-15T19:38
экономика
европейский центральный банк
в мире
природный газ
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза регулятора."При условии, что зимние погодные условия будут нормальными, в прогнозе не предусмотрено принудительное нормирование поставок газа. Однако сохраняется риск дефицита, особенно на зиму 2023-2024 годов", - говорится в нем."Прогресс, достигнутый в пополнении запасов газа, предполагает, что в течение предстоящей зимы поставок будет достаточно, хотя это основано на предположении о пониженном спросе на газ", - добавляется в сообщении.
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экономика, европейский центральный банк, в мире, природный газ, евросоюз, европа
Экономика, Европейский центральный банк, В мире, Природный газ, Евросоюз, Европа
18:06 15.12.2022 (обновлено: 19:38 15.12.2022)
 
ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов

Европейский центральный банк не исключил дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза регулятора.
"При условии, что зимние погодные условия будут нормальными, в прогнозе не предусмотрено принудительное нормирование поставок газа. Однако сохраняется риск дефицита, особенно на зиму 2023-2024 годов", - говорится в нем.
"Прогресс, достигнутый в пополнении запасов газа, предполагает, что в течение предстоящей зимы поставок будет достаточно, хотя это основано на предположении о пониженном спросе на газ", - добавляется в сообщении.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ЭкономикаЕвропейский центральный банкВ миреПриродный газЕвросоюзЕвропа
 
 
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