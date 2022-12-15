https://ria.ru/20221215/gaz-1838976171.html

ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов

ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов - РИА Новости, 15.12.2022

ЕЦБ допустил дефицит газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:06

2022-12-15T18:06

2022-12-15T19:38

экономика

европейский центральный банк

в мире

природный газ

евросоюз

европа

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дефицита газа в Евросоюзе зимой 2023-2024 годов, следует из декабрьского макроэкономического прогноза регулятора."При условии, что зимние погодные условия будут нормальными, в прогнозе не предусмотрено принудительное нормирование поставок газа. Однако сохраняется риск дефицита, особенно на зиму 2023-2024 годов", - говорится в нем."Прогресс, достигнутый в пополнении запасов газа, предполагает, что в течение предстоящей зимы поставок будет достаточно, хотя это основано на предположении о пониженном спросе на газ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европейский центральный банк, в мире, природный газ, евросоюз, европа