https://ria.ru/20221215/erdogan-1838875835.html

Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии

Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии - РИА Новости, 15.12.2022

Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после президентства не намерен "оставлять соратников" в правящей партии справедливости и развития. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:35

2022-12-15T13:35

2022-12-15T13:35

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после президентства не намерен "оставлять соратников" в правящей партии справедливости и развития.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.

https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html

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в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган, политика