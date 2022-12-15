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Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии - РИА Новости, 15.12.2022
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Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии
Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии - РИА Новости, 15.12.2022
Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после президентства не намерен "оставлять соратников" в правящей партии справедливости и развития. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:35
2022-12-15T13:35
в мире
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после президентства не намерен "оставлять соратников" в правящей партии справедливости и развития.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.
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в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган, политика
В мире, Кемаль Кылычдароглу, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
13:35 15.12.2022
 
Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии

Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии после президентства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после президентства не намерен "оставлять соратников" в правящей партии справедливости и развития.
"Я член партии АК (Партии справедливости и развития – ред.). Разве я уйду из этой партии? Я ее основал. Возможно ли, чтобы я оставил друзей? Мы вместе ходили по этим дорогам, вместе мокли под дождем (строки из популярной турецкой песни - ред.). Теперь во всех песнях, которые я слушаю, все говорит мне о партии", - завил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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В миреКемаль КылычдароглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
 
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