https://ria.ru/20221215/energobezopasnost-1838778247.html

Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области

Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области - РИА Новости, 15.12.2022

Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области

Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:10

2022-12-15T09:10

2022-12-15T12:08

антон алиханов

калининградская область

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2eebfa73804951b29bbbc4541e839edd.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов.В июне, на фоне попыток Литвы ограничивать транзит в Калининград ряда товаров, попавших по санкции ЕС, Алиханов заявлял, что регион может существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств."Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли опасений за энергетическую безопасность региона в условиях зимы.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20221215/kaliningrad-1838774985.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон алиханов, калининградская область, россия, общество