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Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области - РИА Новости, 15.12.2022
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Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области - РИА Новости, 15.12.2022
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области
Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:10
2022-12-15T12:08
антон алиханов
калининградская область
россия
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов.В июне, на фоне попыток Литвы ограничивать транзит в Калининград ряда товаров, попавших по санкции ЕС, Алиханов заявлял, что регион может существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств."Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли опасений за энергетическую безопасность региона в условиях зимы.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221215/kaliningrad-1838774985.html
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антон алиханов, калининградская область, россия, общество
Антон Алиханов, Калининградская область, Россия, Общество
09:10 15.12.2022 (обновлено: 12:08 15.12.2022)
 
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области

Губернатор Алиханов: энергобезопасность Калининградской области не вызывает опасений

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов.
В июне, на фоне попыток Литвы ограничивать транзит в Калининград ряда товаров, попавших по санкции ЕС, Алиханов заявлял, что регион может существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств.
"Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли опасений за энергетическую безопасность региона в условиях зимы.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
Пост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 08:53
Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен
 
Антон АлихановКалининградская областьРоссияОбщество
 
 
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