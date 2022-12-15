https://ria.ru/20221215/energobezopasnost-1838778247.html
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области - РИА Новости, 15.12.2022
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области
Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:10
2022-12-15T09:10
2022-12-15T12:08
антон алиханов
калининградская область
россия
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов.В июне, на фоне попыток Литвы ограничивать транзит в Калининград ряда товаров, попавших по санкции ЕС, Алиханов заявлял, что регион может существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств."Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли опасений за энергетическую безопасность региона в условиях зимы.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
https://ria.ru/20221215/kaliningrad-1838774985.html
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антон алиханов, калининградская область, россия, общество
Антон Алиханов, Калининградская область, Россия, Общество
09:10 15.12.2022 (обновлено: 12:08 15.12.2022)
Алиханов спокоен за энергобезопасность Калининградской области
Губернатор Алиханов: энергобезопасность Калининградской области не вызывает опасений
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Опасений за энергетическую безопасность Калининградской области в условиях наступившей зимы нет, заявил глава региона Антон Алиханов.
В июне, на фоне попыток Литвы ограничивать транзит в Калининград ряда товаров, попавших по санкции ЕС, Алиханов заявлял, что регион может существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств.
"Нет, у нас вообще никаких переживаний нет, у нас тепло и светло", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли опасений за энергетическую безопасность региона в условиях зимы.